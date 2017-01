Ashton Kutcher, cel mai bine plătit actor de pe micul ecran

Fostul soţ al lui Demi Moore, Ashton Kutcher este cel mai bine plătit actor de televiziune al momentului. Rolul său din serialul ”Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate” îi aduce un salariu de 700.000 de dolari pe episod. Ashton Kutcher, în vârstă de 34 de ani, este urmat de Jon Cryer, din acelaşi serial, iar Mark Harmon, interpretul personajului Jethro Gibbs din ”NCIS / Anchetă militară”, ocupă locul al treilea. Locul al patrulea este ocupat în sfârşit de o actriţă, Mariska Hargitay, care câştigă 385.000 de dolari pentru fiecare episod în care interpretează rolul detectivului Olivia Benson din serialul ”Law & Order: Special Victims Unit / Lege şi Ordine: Brigada specială”. Este urmată îndeaproape de actorii din ”Grey’s Anatomy / Anatomia lui Grey”, fiecare plătit cu circa 350.000 de dolari pe episod. Actorul australian Simon Baker, protagonistul serialului ”The Mentalist / În mintea criminalului” şi actriţa Kaley Cuoco din serialul ”The Big Bang Theory” primesc fiecare câte 300.000 de dolari pe episod. Top 10 al actorilor de televiziune cel mai bine plătiţi este încheiat de Michael C. Hall, cu rolul din ”Dexter\'”, Ted Danson, cu rolul din ”C.S.I.” şi Neil Patrick Harris, cu rolul din ”How I Met Your Mother”, care câştigă între 295.000 şi 210.000 de dolari pe episod.