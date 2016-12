Ashton Kutcher, cel mai bine plătit actor din televiziune

Ashton Kutcher, starul din ”Two and a Half Men”, este cel mai bine plătit actor din televiziune, reuşind să câştige 24 de milioane de dolari în perioada iunie 2012 - iunie 2013, conform „Forbes“. Aproximativ 11 milioane de telespectatori îi urmăresc sitcomul în fiecare săptămână, după ce la început, când l-a înlocuit pe Charlie Sheen în acest sitcom, avea în medie 28 de milioane de telespectatori pe săptămână. Pe lângă activitatea din televiziune, Kutcher joacă şi în filme, a interpretat recent rolul fondatorului Apple, Stebe Jobs, în producţia ”Jobs” şi are investiţii în câteva companii de tehnologie.

Jon Cryer, colegul lui Kutcher din ”Two and a Half Men”, s-a plasat pe locul 2 în clasamentul „Forbes“, cu venituri de 21 de milioane de dolari. Surprinzător, Ray Romano s-a plasat pe locul 3, cu venituri de 16 milioane de dolari. Starul din ”Everybody Loves Raymond” a mai apărut şi în câteva episoade ale seriei NBC ”Parenthood”. În plus, Romano şi-a suplimentat veniturile şi cu rolul din animaţia ”Ice Age”. Pe locul 4 în topul Forbes, la egalitate, s-au plasat Mark Harmon (”NCIS”) şi Neil Patrick Harris (”How I Met Your Mother”), cu 15 milioane de dolari.