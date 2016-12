Ashton Kutcher, cel mai întreprinzător actor

Vedete care câştigă milioane de dolari din muzică sau actorie pe care i-ar putea investi în orice afacere prosperă preferă să o ia de la zero şi să rişte destul de mult în mici afaceri pe care le pun singuri pe picioare. De la Justin Timberlake la Lady Gaga, afacerile pe Internet par să fi cucerit Hollywood-ul. Ashton Kutcher, de exemplu, a încercat cel puţin 13 start-up-uri din 2007 şi are propriul fond de investiţii, A Grade. Prima afacere pe care a încercat-o online a fost Ooma, care nu a mers, însă. De atunci, actorul a avut mai mult noroc. Investiţiile lui Ashton Kutcher au fost de ordinul miliardelor de dolari, ca Foursquare şi Airbnb sau în companii mai mici ca Hipmunk, Blekko, Zaarly and Amen. Iar Ashton Kutcher a anunţat că începe o nouă afacere, cu site-ul de vânzare de mobilă Fab.com.. Tânărul actor investeşte şi în afacerea lui Dave Morin, Path, în Skype, UberMedia sau Fachism. Şi cea pe cale să devină fosta sa soţie, Demi Moore, a fost implicată în mai multe dintre afacerile lui Ashton Kutcher. Actriţa este implicată şi ea în finanţarea Fashism, o aplicaţie ce permite utilizatorilor să se sfătuiască între ei cu ce să se îmbrace.