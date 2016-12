Ashton Kutcher, investigat

Momentul de glorie al actorul american Ashton Kutcher pare serios pus sub semnul întrebării pentru că ar putea fi vizat de o anchetă federală. Înainte să accepte să-l înlocuiască pe Charlie Sheen în serialul de mare succes „Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate„, Ashton Kutcher a acceptat să fie redactorul versiunii online a revistei „The Social Issue”. Alegerea sa, făcută de conducerea companiei Details, a părut motivată de succesul de care se bucură contul său de Twitter, însă adevărul este altul. Contul de Twitter Ashton Kutcher este considerat un adevărat succes, fiind promovat de anumite companii, însă ceea ce a ieşit la iveală este că actorul american este de fapt unul dintre investitorii principali ai acestor firme, ceea ce îl plasează în situaţia incomodă a conflictului de interese. Cel care a descoperit încrengătura de relaţii ale actorului este Nick Bilton de la publicaţia „The New York Times”. Acesta a sesizat Comisia Federală de Comerţ, care a anunţat o anchetă federală care să lămurească contribuţia lui Ashton Kutcher în calitate de investitor în anumite companii şi influenţa şi controlul pe care le are asupra conţinutului editorial al publicaţiilor. Dan Peres, reprezentând publisher-ul Details, nu consideră că lipsa transparenţei în ceea ce priveşte contribuţia de investitor a lui Ashton Kutcher este delict federal. Rămâne de văzut dacă oficialii americani vor fi de acord!