Asigurarea CASCO ar putea fi majorată cu 30%

Posesorii de autoturisme se pot aştepta,în perioada următoare, la o majorare a preţului asigurărilor de tip CASCO întrucît reprezentanţii firmelor din domeniu consideră că în momentul de faţă piaţa asigurărilor auto acoperă costurile pentru reparaţiile maşinilor doar din primele auto. În această situaţie, taxa pentru asigurarea CASCO ar putea fi majorată cu cel putin 30% sau chiar cu 50-100%. În caz contrar, spun reprezentaţii acestor firme, multe dintre societăţile care se ocupă cu asigurări auto, vor intra în faliment. Asigurarea de tip CASCO variază în funcţie de societatea de asigurări şi de vechimea, tipul sau provenienţa maşinii. La maşinile noi, sub un an vechime, spre exemplu o Dacia Logan, o asigurare CASCO este de 200-378 euro pe an, pentru un Daewoo Matiz , 121-220 euro, iar pentru o maşină străină, de circa 10.000 euro, preţul unei asigurări este de 550-680 euro anual. Daca asigurarea se va scumpi cu doar 30%, CASCO pentru Logan va costa 260-491,4 euro, pentru Matiz, 157-286 euro, iar pentru maşinile străine în valoare de 10.000 de euro, asigurarea CASCO ar putea fi de 715-884 euro pe an. La maşinile mai vechi, nivelul CASCO se modifică simţitor, în special la autoturismele de provenienţă străină. Pentru un autoturism de producţie internă, cu o vechime de şase ani, evaluată la circa 5.000 euro, asigurarea CASCO este acum de 170-300 euro pe an, iar după scumpirea cu 30%, va fi între 221 şi 390 euro pe an. În cazul maşinilor străine, vechi tot de şase ani şi cu o valoare de 8.000 euro, asigurarea costă acum 547-732 euro, iar după majorarea cu minimum o treime, va fi de 711 şi 952 euro.

Pe piaţă există şi asigurări mai ieftine pentru şoferii prudenţi care nu provoacă accidente, care reprezintă 30% din prima unui Casco, adică aprox. 100 euro/an pentru un Logan, dar acoperă doar riscurile de incendiu, furt, calamităţi naturale, spargerea parbrizului, coliziunea cu aeronave sau cu animale.