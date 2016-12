Asigurarea obligatorie a casei - o taxă în plus sau o necesitate?

Până acum, românii au deschis doar 16 dosare de daună, pe baza asigurărilor obligatorii de locuinţe, în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren produse în toamna lui 2010. Suma totală solicitată este de 26.000 euro, din care Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAID) a plătit 5.200 euro. Sunt primele plăţi efectuate de la lansarea programului, în 15 iulie 2010. Mulţi români critică însă această iniţiativă, spunând că poliţa obligatorie PAID nu acoperă decât trei riscuri majore (cutremur, alunecări de teren şi inundaţii), ceea ce-i face pe proprietarii din multe zone în care nu se produc niciodată astfel de evenimente să plătească, în fapt, o simplă „taxă” în plus. „Asigurarea are la bază principiul mutualităţii, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu o primă la crearea unui fond, din care se suportă contravaloarea daunelor suferite de unii dintre cei asiguraţi. În ultimii cinci ani, inundaţiile au devenit aproape o certitudine, peste 62.000 de locuinţe fiind afectate, din care 15.600 au fost distruse complet. Banii pentru consolidare şi refacere au venit de la stat. Dacă locuinţele respective ar fi fost asigurate, banii de la buget ar fi putut fi folosiţi în alte părţi, cum ar fi refacerea infrastructurii afectate de calamităţi”, spune preşedintele PAID, Marius Bulugea. Segmentul poliţelor obligatorii este dominat totuşi de incertitudini, una dintre ele fiind cea legată de sancţiuni. Reprezentantul PAID susţine în continuare că legea nu a fost modificată de Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), fapt care îi face pasibili de amendă pe cei mai mulţi dintre proprietarii români care nu au încheiat poliţa obligatorie până la 15 ianuarie. În acelaşi timp, MAI a anunţat, pe pagina proprie de internet, că noul termen limită este 15 iulie 2011. Cine are dreptate? Nu se ştie. Cert este doar că MAI ocupă o poziţie superioară în acest lanţ trofic, aşa că mai putem amâna achiziţia unei asigurări până în vară. În acelaşi timp, alte voci din piaţa de profil spun că Pool-ul nu are nicio şansă în faţa unui dezastru naţional. Preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR), Cristian Constantinescu, declara recent că, „în caz de cutremur, majoritatea asigurătorilor din piaţă ar da faliment”. Declaraţia este susţinută şi de faptul că în PAID s-au înscris firme precum Carpatica, Euroins şi Astra, care, potrivit CSA, sunt responsabile pentru mai mult de 70% din reclamaţiile depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). În concluzie, dacă aveţi o poliţă facultativă, puteţi sta liniştiţi pe moment. Nu ne paşte niciun tsunami!