Asigurarea obligatorie a locuinţelor se va încheia pe un an calendaristic

Poliţa de asigurare obligatorie a locuinţelor (stipulată de Legea 260/2008) va fi încheiată pe un an calendaristic, de la 1 ianuarie, la 31 decembrie, pentru fiecare imobil, între viitorul Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAID) şi proprietari, şi va fi reînnoită anual, a anunţat autoritatea de reglementare. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a emis normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, acestea fiind publicate, pe 14 mai, în Monitorul Oficial. \"Normele preiau mare parte din propunerile formulate de societăţile de asigurare şi reglementează aspecte privind forma şi conţinutul poliţei de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD), suma asigurată, plata primei de asigurare, perioada de valabilitate a PAD, riscurile cuprinse în asigurare şi cele excluse, obligaţiile proprietarului unei construcţii cu destinaţie de locuinţă, etc\", se arată într-un comunicat al CSA. La finele lunii aprilie, CSA a anunţat că numărul şi numele companiilor care vor participa la constituirea PAID vor fi cunoscute, cel mai probabil, la mijlocul lunii mai, după ce acţionarii acestora vor aproba participarea la acest proiect. Pînă în prezent, doar Ardaf, Generali şi Astra au anunţat că acţionarii au aprobat participarea la constituirea PAID. Potrivit normelor, în cazul schimbării proprietarului locuinţei, răspunderea PAID curge pînă la data expirării valabilităţii PAD încheiate pentru acea locuinţă. \"Astfel, persoana care înstrăinează o locuinţă asigurată este obligată să înmîneze PAD persoanei care devine proprietară a acesteia, iar noul proprietar are obligaţia de a înştiinţa, în scris, despre acest fapt, asigurătorul care a eliberat PAD pentru locuinţă\", se precizează în comunicat. O persoană care deţine o asigurare facultativă a locuinţei pentru riscurile prevăzute de Legea 260/2008 are obligaţia ca, la data expirării acesteia, dar nu mai tîrziu de 31 decembrie a primului an de aplicare a legii, să încheie asigurarea obligatorie.

Limita de răspundere în temeiul poliţei

Normele prevăd că după fiecare daună provocată locuinţei prin producerea oricărui eveniment asigurat, suma asigurată se micşorează pentru restul perioadei de asigurare, cu suma plătită drept despăgubire, asigurarea continuînd cu suma asigurată rămasă. \"Aceasta înseamnă că suma asigurată obligatoriu reprezintă limita maximă a despăgubirilor totale ce pot fi plătite de PAID în temeiul unui contract, în perioada de valabilitate a acestuia, indiferent de numărul şi cuantumul daunelor produse în această perioadă\", se spune în comunicat. În cazul în care se încheie mai multe poliţe de asigurare împotriva dezastrelor pentru aceeaşi locuinţă şi în acelaşi an de asigurare, va fi valabilă cea dintîi poliţă încheiată, celelalte PAD anulîndu-se, cu restituirea primelor de asigurare de către PAID. Normele nu îngrădesc dreptul oricărei persoane interesate de a contracta şi o asigurare facultativă a locuinţei, dar precizează că aceasta va fi încheiată numai pentru sume asigurate care le depăşesc pe cele asigurate obligatoriu şi/sau pentru riscuri care nu fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuinţelor. În cazul în care, pe lîngă asigurarea obligatorie, există şi o asigurare facultativă pentru aceeaşi locuinţă, despăgubirea se va plăti mai întîi din asigurarea obligatorie, pînă la concurenţa sumei asigurate obligatoriu. Conform Legii 260/2008, proprietarii de imobile sînt obligaţi să încheie o poliţă de asigurare, prima fiind diferenţiată în funcţie de tipul de locuinţă, între 10 şi 20 de euro. Valoarea asigurată a unei locuinţe nu va depăşi 20.000 de euro (locuinţe de tip A - din BCA, betoane), iar nivelul minim se va situa la 10.000 de euro (locuinţe de tip B - din chirpici). Fondul locativ naţional cuprinde opt milioane de unităţi, din care, potrivit datelor CSA, doar cel mult 15% beneficiază de protecţie printr-o poliţă de asigurare facultativă. Potrivit unei estimări MAI, valoarea primelor subscrise după introducerea legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor va atinge 150 de milioane de euro.