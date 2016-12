Asigurarea obligatorie a locuinţelor se va încheia pe un an calendaristic

Poliţa de asigurare obligatorie a locuinţelor va fi încheiată pe un an calendaristic, de la 1 ianuarie, la 31 decembrie, pentru fiecare construcţie cu destinaţia de locuinţă, între asigurătorii autorizaţi şi proprietari, potrivit unui proiect de normă al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). Poliţa va fi emisă în numele şi contul Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).\"Am încercat să găsim o modalitate să fie cît mai mulţi locatari cuprinşi în asigurare şi am ajuns la concluzia că cea mai simplă modalitate ar fi o poliţă pe an calendaristic\", a declarat preşedintele CSA, Angela Toncescu. Potrivit legii, autorităţile locale trebuie să furnizeze societăţilor asigurătoare datele privind locuinţele care fac obiectul asigurării. Preşedintele CSA nu exclude posibilitatea unei amînări a termenului de introducere a poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţelor din cauza procedurii de constituire a Pool-ului, care durează foarte mult. În proiectul de act normativ al CSA, publicat ieri spre dezbatere pe pagina web a instituţiei, se precizează că persoana fizică sau juridică care devine proprietar/administrator/locator al unei locuinţe neasigurate este obligată să contracteze o poliţă de asigurare în termen de 5 zile lucrătoare de la data de la care se află în această situaţie, respectiv de la data autentificării titlului de proprietate ori de la data desemnării ca administrator. De asemenea, proprietarii de locuinţe care deţin contracte de asigurare facultativă privind riscurile prevăzute de Legea 260/2008 au obligaţia de a încheia contractele de asigurare obligatorie a locuinţelor la data expirării contractelor de asigurare facultativă. \"Începînd cu aceeaşi dată, contractele de asigurare facultativă cu privire la locuinţe se pot încheia numai pentru sume asigurate care le depăşesc pe cele asigurate obligatoriu, prevăzute în lege, sau pentru riscuri care nu fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuinţelor\", se precizează în proiectul de act normativ. Conform Legii 260/2008, proprietarii de imobile sunt obligaţi să încheie o poliţă de asigurare, prima asiguratorie fiind diferenţiată în funcţie de tipul de locuinţă, între 10 şi 20 de euro. Valoarea asigurată a unei locuinţe nu va depăşi 20.000 de euro, iar nivelul minim se va situa la 10.000 de euro. La încheierea contractului de asigurare, tipul de locuinţă se stabileşte în baza declaraţiei contractantului, cu semnătura acestuia la rubrica “identificarea obiectului asigurării” din poliţa emisă de PAID. \"Prima de asigurare pentru poliţa obligatorie a locuinţelor se plăteşte în lei asigurătorului care eliberează poliţa PAID, de către contractantul poliţei, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data plăţii, în numerar sau prin virament în contul asigurătorului\", se arată în proiectul de normă al CSA. Fondul locativ naţional cuprinde opt milioane de unităţi, din care, potrivit datelor CSA, doar cel mult 15% beneficiază de protecţie printr-o poliţă de asigurare facultativă. Potrivit unei estimări MAI, valoarea primelor subscrise după introducerea legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor va atinge 150 de milioane de euro.