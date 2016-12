Asigurarea PAID, de la agonie la șef de haită

Polița obligatorie de asigurare a locuinței n-a avut un start ușor în viață. În primă fază, polița a fost sabotată chiar de asigurătorii care trebuiau să o vândă, ei preferând să împingă în față propriile produse facultative. Apoi s-a schimbat legislația și, în 2015, numărul asigurărilor PAID a crescut cu 6,6%. În prezent, avem peste 1,6 milioane de polițe active, iar trendul e de creștere, spre 1,7 milioane. Desigur, avem și de vreo patru ori mai multe locuințe în fondul locativ. Pași mici. Pași mici, cu speranța că nu vine vreun cutremur major.

PLUS ȘI IARĂȘI PLUS Numărul polițelor PAID (asigurarea obligatorie de locuințe) a crescut cu 6,6% în 2015, iar nivelul primelor brute subscrise a urcat cu 6,5%, în timp ce numărul polițelor facultative a scăzut cu 2,45%, a declarat oficialul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) Aurel Badea. Numărul polițelor facultative a ajuns la circa 1,79 milioane, în timp ce polițele PAID se apropie de 1,6 milioane. „Trendul a avut o evoluție semnificativă în 2011, apoi au venit polițele Astra, după care s-au întâmplat diverse lucruri. În 2013, s-a modificat legislația și franșiza PAD a devenit obligatorie. Au început să scadă polițele facultative. În 2014 - 2015, s-a modificat din nou legislația și am ajuns la circa 1,79 milioane de polițe. PAID e în creștere, se apropie de 1,6 milioane de polițe. În perioada 2014 - 2015, am avut o creștere la PAID cu 6,5%, dar o scădere la facultative, cu circa 4%“, a spus Badea. El a subliniat că piața asigurărilor facultative de locuințe este una foarte competitivă - „Actorii prezenți în piață sunt interesați de creștere și investesc în servicii, în primă, în competitivitate. Ca așteptări pentru 2016, estimăm că PAID va crește în continuare. Până unde va crește nu e foarte clar, dar probabil că până la 1,7 milioane de polițe“.

CE NE FACEM, FRAȚII MEI? În privința nivelului primelor, Badea se așteaptă la o scădere, în special în segmentul facultativ. De ce? Pentru că piața este competitivă - „Asigurările de locuințe sunt profitabile, au o marjă de profit estimată undeva la 15 - 20% la facultative. Depinde de fiecare companie cum își gestionează portofoliul, dacă are cheltuieli de achiziție mai mari sau mai mici. Comisioanele sunt aici între 25 și 35%“. În plus, ar mai fi un motiv pentru care este posibil ca portofoliul de polițe facultative să scadă în 2016, față de 2015, și anume falimentul companiei Astra și problemele pe care le întâmpină Carpatica Asig și City Insurance. „Astra a operat până în august 2015 și avea un portofoliu semnificativ de polițe facultative, în jur de un milion. Clienții de la Astra - o parte au migrat sau vor migra spre alte companii, alții nu își mai fac asigurare facultativă. Ceilalți doi actori care sunt sau vor fi cu probleme - Carpatica și City Insurance - nu au o prezență foarte mare în segmentul ăsta, dar nu sunt nici chiar la zero“, a conchis oficialul UNSAR.