Asigurările generale, în scădere

Piaţa asigurărilor generale va scădea cu cel puţin 5% faţă de 2009, pe fondul căderii pieţei auto, a declarat, ieri, directorul general al Allianz-Ţiriac Asigurări, Cristian Constantinescu. \"În acest an, piaţa asigurărilor generale va evolua mai prost decât în 2009. Dacă piaţa auto va scădea cu 20% în acest an faţă de 2009, nu văd ce alte segmente de asigurări ar putea să compenseze reducerile din poliţele auto\", a spus Constantinescu. Potrivit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), societăţile de asigurări au subscris, în primele nouă luni ale anului 2009, prime de 6,7 miliarde de lei, în creştere cu 0,1% faţă de nivelul consemnat în intervalul ianuarie-septembrie 2008. Pr tot parcursul anului 2008, asigurările generale au totalizat 7,068 miliarde de lei, comparativ cu 5,726 miliarde de lei în urmă cu un an. Preşedintele Directoratului Uniqa Asigurări, Ileana Horvath, a anticipat că piaţa va scădea cu 7% în lei în 2010, iar reprezentantul Euroins România, Alin Bucşa, a spus că subscrierile se vor diminua cu 5-10%. În schimb, preşedintele Directoratului Astra Asigurări, Radu Mustăţea, s-a arătat mai optimist şi a afirmat că piaţa asigurărilor generale, a cărei pondere depăşeşte 75% în total piaţa, va creşte cu 5% în lei faţă de 2009, evoluţie susţinută şi de lansarea Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), societatea care va emite poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor. Pe de altă parte, preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România, Bogdan Andriescu, crede că subscrierile din asigurări generale vor stagna în 2010, iar brokerajul îşi va majora ponderea în total subscrieri. \"Şi la începutul anului 2009 am anticipat că evoluţia pieţei asigurărilor generale se va situa între plus/minus câteva procente. Deci, anticipez o creştere zero\", a spus Andriescu. Reprezentanţii Asirom şi CSA, Cătălin Stroe, respectiv Dan Constantinescu, se aşteaptă ca veniturile pe segmentul asigurărilor generale să crească cu 5-10%, respectiv 3-5%, pe fondul revenirii economiei naţionale în a doua parte a anului şi lansării PAID, care va genera sinergii pozitive în domeniul asigurărilor de bunuri şi clădiri.