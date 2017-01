Asiguraţi doar pe hîrtie!

“În cine să mai ai încredere în ţara asta? Am ajuns să luăm ţepe şi să plătim cu banii noştri pentru a fi ţepuiţi!” Aşa şi-a început reclamaţia o păgubită EuroAsig (societate de asigurare intrată în procedură de faliment pe 25 noiembrie 2008 - n.r.), care a aflat că va fi nevoită să îşi repare pe banii ei maşina avariată, pentru că poliţa CASCO nu poate fi utilizată la plata pagubelor suferite, din cauza falimentului asigurătorului. Banii urmeză să fie recuperaţi ulterior, dar acest lucru presupune mai întîi alte cheltuieli pentru întocmirea şi depunerea dosarului de daună la Fondul de Garantare, plata unui avocat care să-i apere drepturile păgubitei, apoi, luni de aşteptare. Elena Caluda, păgubita EuroAsig al cărei caz îl relatăm în acest material, a declarat că nu ar fi aflat poate niciodată că poliţa ei EuroCasco nu mai este valabilă dacă nu şi-ar fi lovit maşina (BMW 320) pe 19 februarie. “Poliţa am încheiat-o cu EuroAsig pe 28 iulie 2008, am plătit-o integral din capul locului la momentul semnării poliţei şi ştiam că sînt acoperită şi lipsită de griji pînă pe 28 iulie 2009. Stupoare însă! Acum trebuie să scot peste 183 de milioane de lei fără TVA din propriul buzunar, acesta este devizul estimativ, ca să termin odată cu reparaţia. Sau mai am varianta să rămînă maşina blocată în service pînă scot banii de la Fond, după cine ştie cît amar de vreme şi de alergătură. Grav este că nu am primit nicio înştiinţare că EuroAsig este în faliment, iar termenul legal de 20 de zile pentru primirea notificării scrise asupra acestui fapt s-a scurs demult, de la 29 ianuarie”. Ironia sorţii este că păgubita Caluda are două maşini asigurate la EuroAsig, deci este de două ori lăsată baltă. Dacă niciuna din maşini nu era avariată, soluţia era simplă: se rezilia contractul cu EuroAsig şi se recuperau banii pe perioada rămasă neacoperită din poliţă pînă la expirarea ei (cinci luni), apoi se încheia altă poliţă la alt asigurător. Dar ghinionul face ca unul din autoturisme să fie lovit şi să necesite reparaţii costisitoare. Rezilierea poliţei EuroCasco în acest moment ar însemna pentru Caluda să-şi taie singură creanga de sub picioare, adică să piardă banii de reparaţii întrucît pagubele (creanţele) care se pot recupera sînt doar cele produse pînă la pronunţarea definitivă a falimentului (data de 29 ianuarie) şi anterior rezilierii contractului de asigurare. Ce s-a produs după această dată nu poate fi acoperit dacă poliţa EuroCasco a fost denunţată deja unilateral de client. Aşa că, vrei, nu vrei, bea Grigore aghiazmă! Caluda îşi repară maşina şi joacă în horă aşa cum îi cîntă Fondul de Garantare pînă îşi vede înapoi banii pe pagubă. Abia apoi va rezilia contractul cu EuroAsig şi nu va mai fi legată de mîini şi de picioare de acest Fond.

Povestea falimentului EuroAsig

La EuroAsig problemele au început în vara anului trecut, cînd asigurătorul a plătit un avans de un milion de dolari pentru construcţia unui sediu nou. Construcţia nu a fost finalizată la timp, EuroAsig nu a putut să valorifice investiţia imobiliară şi aşa a ajuns să aibă probleme de lichiditate. \"Nu m-am aşteptat, iniţial, ca societatea să ajungă la faliment, dar, pe parcurs, am văzut ca sînt dificultăţi în atragerea unui investitor\", a spus administratorul special desemnat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Nicolae Eugen Crişan. În urma retragerii autorizaţiei de funcţionare a EuroAsig, datoriile companiei faţă de asiguraţi au fost preluate de Fondul de Garantare. La sfîrşitul lunii septembrie 2008, EuroAsig avea în evidenţă 1.977 de dosare de daună avizate si nelichidate, pentru care a constituit rezerve de daună de 4,6 milioane de lei. La aceeaşi dată, cota de piaţă a societăţii era de 0,18%, numărul de contracte de asigurare din portofoliu fiind de 16.813. Societatea trebuia să ia toate măsurile pentru a-şi anunţa asiguraţii cu privire la obligaţia lor de a rezilia contractele de asigurare şi dreptul lor de a recupera de la Fondul de Garantare primele de asigurare plătite pentru aceste poliţe, proporţional cu perioada cuprinsă între momentul rezilierii şi cel al expirării contractului. Cel puţin un caz demonstrează însă că EuroAsig nu şi-a informat clienţii despre pronunţarea falimentului şi nici asupra procedurii pe care aceştia trebuie s-o urmeze ca să-şi recupereze diferenţa de poliţă neutilizată, dovadă fiind cazul de faţă al păgubitei Elena Caluda. EuroAsig a reuşit să funcţioneze 8 ani, activînd în domeniul asigurărilor generale şi dispunînd de un capital de 8 milioane de lei la înfiinţare. Directorul general al Direcţiei Generale Comunicare şi Relaţii Mass-Media din cadrul CSA, Mirela Antohi, a declarat că, în vederea reparării prejudiciului, conform contractului de asigurare încheiat cu EuroAsig, “doamna Elena Caluda se poate adresa Fondului de Garantare, care îi va prelua la plată creanţa de asigurare dovedită asupra societăţii, născută în timpului procesului de faliment. În acest sens, doamna Caluda poate să se adreseze Fondului de Garantare cu o cerere, însoţită de toate documentele prevăzute de Legea nr.503/2004 pentru soluţionarea dosarului de daună. Din interpretarea dispoziţiilor Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară şi falimentulul societăţilor de asigurare rezultă că Fondul de Garantare preia la plată toate creanţele de asigurare ivite în timpul procesului de faliment, produse anterior denunţării/rezilierii contractului de asigurare”.