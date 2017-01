Asiguraţii semnează pentru prima dată contracte direct cu Casele de asigurări de sănătate

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Cristian Vlădescu, a declarat vineri că, pentru prima dată, Casele de asigurări de sănătate încheie cu asiguraţii aflaţi în evidenţa acestora, direct sau prin angajator, contracte de asigurări sociale de sănătate. Cristian Vlădescu a precizat că în baza acestui contract, cele două părţi vor avea anumite drepturi şi obligaţii, care vor trebui respectate, în cazul încălcării acestora putîndu-se ajunge în faţa instanţei. Casele de asigurări de sănătate încheie cu asiguraţii, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui CNAS (1 ianuarie 2007), contracte de asigurări sociale de sănătate. Contractul de asigurări sociale de sănătate poate fi transferat de la un angajator la altul, ca urmare a modificării raporturilor de muncă sau de serviciu. Potrivit legii, asiguraţii au dreptul la pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident din prima zi de îmbolnăvire ori de la data accidentului şi pînă la vindecare. Mai mult, ei pot să-şi aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură. De asemenea, ei mai au dreptul să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile legale în vigoare, suportînd cheltuielile de transport, dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate. Totodată, asiguratul poate să îşi schimbe medicul de familie, ales numai după expirarea a cel puţin şase luni de la data înscrierii pe listele acestuia.

Asiguratul mai poate beneficia de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale nediscriminatoriu, de controale profilactice, de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. De asemenea, acesta mai poate beneficia de servicii medicale de urgenţă, unele servicii de asistenţă stomatologică, tratament fizioterapeutic şi de recuperare, îngrijiri medicale la domiciliu, toate în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

Obligaţi să respecte programările la medic

Pe lîngă drepturi, asiguraţii au şi o serie de obligaţii: să se înscrie pe lista unui medic de familie; să anunţe medicul de familie de cîte ori apar modificări în starea lor de sănătate; să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; să anunţe, în termen de 15 zile, medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate asupra modificărilor datelor de identitate sau referitoare la încadrarea într-o anumită categorie de asiguraţi; să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile doctorului; să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; să achite coplata şi contribuţia personală la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS); să depună lunar, trimestrial sau anual, după caz, declaraţia de venituri; să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat; să accepte controlul casei de asigurări de sănătate cu privire la modul de acordare a concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate; să respecte programarea pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de bază, potrivit listelor de aşteptare; să se prezinte la medicul din ambulatoriul de specialitate sau la spital numai după ce a consultat medicul de familie, cu excepţia urgenţelor şi a afecţiunilor care necesită prezentarea direct la medicul de specialitate, stabilite prin contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.

Casa de asigurări de sănătate are dreptul să verifice respectarea de către asigurat a obligaţiilor de plată a contribuţiei, să calculeze majorările de întîrziere în cazul neplăţii contribuţiei, acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale, prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice, precum şi modul de acordare a concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. Cristian Vlădescu precizează că fiecare asigurat are dreptul să fie informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări de sănătate, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contribuţie personală şi modalităţii de plată, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale. Angajatorul este obligat să calculeze şi să vireze contribuţiile de asigurări sociale de sănătate de 6,5 la sută, respectiv 7 la sută, la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, precum şi contribuţia de 0,75 la sută pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.