Asigurătorii au pierderi din cauza leului depreciat şi vînd poliţe ieftine

Criza financiară a schimbat comportamentul clienţilor la reînnoirea poliţelor, aceştia orientîndu-se spre variantele cele mai ieftine de asigurare a diverselor riscuri. \"Dacă în anii anteriori reînnoirea poliţelor era un proces relativ simplu, am asistat, odată cu manifestarea efectelor crizei financiare, la o analiză mai atentă din partea clienţilor, care au cerut mai multe oferte şi au ales-o pe cea mai ieftină, fără a reduce însă numărul riscurilor acoperite de contractul de asigurare\", a spus directorul general al SRBA Broker de Asigurare, Gheorghe Grad. Totodată, deprecierea leului afectează, per ansamblu, afacerile asigurătorilor (mai ales pe segmentul auto) întrucît costurile cu daunele sînt în euro, a precizat directorul general al Astra Asigurări, Radu Mustăţea. \"Toate costurile care contribuie la daune sînt legate mai mult sau mai puţin de euro. Preţurile pieselor de schimb sînt calculate în euro. Orice majorare, orice influenţă are un impact imediat. Subscrierea s-a făcut la un curs istoric în vara lui 2008, iar acum avem o depreciere de 20-30%, care influenţează imediat şi direct\", a declarat Mustăţea. Şeful Astra Asigurări estimează pentru 2009 un curs mediu de 4,3 - 4,5 lei/euro, iar \"profitabilitatea pe piaţa asigurărilor nu există în prezent\", pentru că piaţa este în criză de doi ani. \"Toată piaţa de asigurări a înregistrat pierderi în 2007 şi estimez că şi în 2008 va înregistra pierderi. Este agravant ce se întîmplă acum în acest domeniu\", a mai spus şeful Astra Asigurări. Directorul general al companiei amintite a mai spus că o frecvenţă de 50-60% a daunei în portofoliul de Casco pe piaţa de asigurări din România este cauzată mai ales de infrastructurile insuficiente, de numărul mare de autovehicule, dar şi de indisciplina rutieră.