Asigurătorii fac legea și sunt deasupra ei

PENTRU CĂ... MERITĂM Un fenomen mai puțin etic ia amploare în România, sub ochii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Mai exact, în cazul proceselor în care asigurătorii trebuie să plătească daune morale victimelor, instanțele dau sentințe nu după lege, ci după un ghid întocmit - culmea! - chiar de către asigurători... Altfel spus, ce șanse să ai să fii despăgubit corect, dacă cei care trebuie să achite dauna trag toate sforile? Situația este similară cu cea din segmentul polițelor auto RCA și CASO, unde daunele sunt evaluate de experții proprii ai firmelor de asigurări, care au un talent aparte într-ale... subevaluării. Ce-i de făcut? Instanțele ar putea face ceva, dar n-au niciun interes; la fel și societatea civilă, însă sunt mari șanse ca multă lume să nu fi avut habar de această practică... am putea să-i spunem chiar abuzivă. „În cazul unui proces pentru despăgubiri, intentat de victimele unor accidente rutiere, asigurătorii se apără invocând un ghid în care sunt stipulate sume mult mai mici decât cele cerute de victime. Grav este că instanțele țin cont de acest ghid, clar scris în favoarea firmelor de profil, deși materialul nu are valoare juridică. Nu-i nici lege dată de autorități, nu-i nici parte a regulamentului întocmit de Autoritatea de Supraveghere Financiară“, spune, pentru „Telegraf“, brokerul constănțean de asigurări Ciprian Alexandru.

PUTEM FACE CEVA? Potrivit juriștilor, practica ultimilor ani a demonstrat că, de la apariția ghidului, valoarea daunelor acordate de instanțe a scăzut considerabil, fapt confirmat și de statisticile ASF. Ce-i de făcut? Aceiași juriști consideră că societatea civilă este singura care poate stopa fenomenul, prin campanii de conștientizare a populației. Nu sună foarte promițător, nu-i așa? „Hai să luptăm împotriva caracatiței din asigurări! Cum? Prin niște campanii de conștientizare!“. Ce șanse să avem? Uitați-vă la scandalul din jurul înființării Corpului Experților și Evaluatorilor Tehnici Independenți. Actul normativ este blocat fără prea mare efort de către asigurători, în ciuda faptului că societatea civilă e conștientă de fenomenul subevaluării daunelor totale în cazul accidentelor rutiere, ba chiar și protestează, prin Asociația Service-urilor, care a organizat, în ultimele luni, mai multe marșuri în București.