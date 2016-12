Asigurătorii români, la un cutremur distanță de faliment

VAI DE CAPUL NOSTRU! O singură companie de asigurări dintre cele 13 testate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pe standardele comunitare Solvency II, care se vor aplica în România de la 1 ianuarie 2016, ar rămâne în picioare în cazul unui cutremur masiv și doar trei dintre ele ar mai pluti după un val de inundații. „La nivel individual, în caz de cutremur, doar ING Asigurări de Viață ar avea un indicator SCR (cerință de capital de solvabilitate; altfel spus, suficienți bani pentru despăgubiri - n.r.) de peste 100%. Allianz are o valoare pozitivă a SCR, dar sub 100%, în vreme ce restul asigurătorilor sunt sub 0%! Dacă vorbim de inundații, un scenariu mai puțin sever, trei firme - Allianz, Generali și ING - au SCR peste 100%; Groupama și Omniasig sunt pe plus, dar sub 100%, iar ceilalți opt asigurători - sub 0%!“, a declarat ieri președintele ASF, Mișu Negrițoiu. Când vine vorba de un alt soi de cutremur, respectiv unul financiar, situația nu-i atât de neagră. În cazul unei deprecieri puternice a leului, patru companii (Allianz, Generali, ING și Omniasig) au rate SCR peste 100%; Astra, Groupama, Uniqa și PAID sunt în teritoriu pozitiv, dar departe de 100%, iar ceilalți cinci asigurători intră pe minus. Cu mici diferențe, scenariul de stres în care leul se apreciază furtunos are un rezultat similar.

O GAURĂ NEAGRĂ Testarea ASF mai relevă că Astra, Carpatica, Euroins și EximAsig au un deficit de capital de 1,6 miliarde lei, potrivit cerințelor Solvency I (încă în vigoare), iar două dintre ele trebuie să prezinte Autorității, până la 4 august, măsurile pe care le vor lua până la 15 octombrie (în principiu, trebuie să sară cu banul - n.r.). „Testele indică, negru pe alb, că unele firme de asigurări din România trebuie să-și consolideze rapid poziția financiară și solvabilitatea. Per ansamblu, doar 7 dintre cei 13 asigurători verificați îndeplinesc cerințele minime de solvabilitate (rată de peste 100%, cu respectarea fondului minim de siguranță) - Allianz, Axa, Generali, ING, Omniasig, Uniqa și PAID“, a mai spus Negrițoiu. Pe Solvency II, situația devine dramatică, Astra, Carpatica și Euroins „asigurând“ o groapă de 2,1 miliarde lei. La nivelul pieței, ASF calculează că asigurătorii acoperă... 3,3% din capitalul minim necesar. Interesant este că, fără Astra, Carpatica și Euroins, rata de acoperire ar urca la 335%!