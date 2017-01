Asigurătorul Euroasig, în faliment!

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a hotărît, la 25 noiembrie, declanşarea procedurii de faliment pentru compania Euroasig Bucureşti, din cauză că situaţia financiară a asigurătorului nu a fost redresată, a anunţat, ieri, autoritatea de reglementare. Euroasig a intrat în procedură de redresare financiară prin administrare specială în luna august 2008. \"În pofida tuturor demersurilor, măsurile aplicate în cadrul procedurii de redresare financiară nu au condus la atingerea scopului urmărit şi la înlăturarea cauzelor care le-au generat, situaţia financiară a asigurătorului nefiind restabilită şi, astfel, drepturile şi interesele legitime ale asiguraţilor fiind puse în pericol\", se arată într-un comunicat al CSA. În acest context, Consiliul CSA a decis stabilirea stării de insolvenţă a Euroasig şi declanşarea procedurii de faliment împotriva acesteia, conform Legii 503/3004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. Potrivit rapoartelor transmise CSA de administratorul special numit la această societate, Nicolae Crişan, în vară au fost luate mai multe măsuri pentru restabilirea situaţiei financiare a asigurătorului, respectiv convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în vederea aprobării majorării capitalului social al societăţii, diminuarea cheltuielilor prin închiderea unei reprezentanţe teritoriale, reduceri de personal şi a cheltuielilor de administrare, efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru recuperarea de către societate a regreselor şi stoparea cheltuielilor pentru investiţii şi limitarea cheltuielilor la plăţile curente care să asigure funcţionarea societăţii (plăţi de despăgubiri, salariale, cheltuieli de administrare etc). În plus, administratorul special a făcut demersuri pentru atragerea unor investitori în vederea capitalizării societăţii. Nicolae Crişan a declarat că, în ciuda interesului unor firme din Franţa, Israel şi România, transferul acţiunilor era imposibil pentru că există un sechestru asigurător asupra titlurilor Euroasig deţinute de acţionarul majoritar într-un proces cu RAFO. Înfiinţată în 2000, Euroasig activa în domeniul asigurărilor generale şi are un capital de 8,03 milioane de lei, controlat în proporţie de 74,47% de BKP Trust Invest SRL, alături de BKP Trading Impex - 25,53% şi trei persoane fizice. Odată cu declanşarea precedurii falimentului, CSA a decis instituirea obligaţiei societăţii de a preda Fondului de Garantare evidenţele complete a dosarelor de daună, precum şi evidenţele tehnico-operative şi contabile aferente acestor dosare, în vederea publicării listei potenţialilor creditori în asigurări, beneficiari ai sumelor cuvenite de la Fondul de Garantare. CSA a mai hotărît retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii şi a obligat Euroasig să ia toate măsurile necesare pentru notificarea asiguraţilor cu privire la obligaţia lor de a denunţa/rezilia contractele de asigurare încheiate cu societatea, cît şi cu privire la dreptul acestora de a recupera de la Fondul de Garantare primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proporţional cu perioada cuprinsă între momentul denunţării şi cel al expirării duratei lor de valabilitate. În plus, autoritatea de reglementare a închis procedura de redresare financiară prin administrare specială a societăţii şi l-a revocat pe Nicolae Crişan din calitatea de administrator special. Potrivit legislaţiei în vigoare, sumele cuvenite creditorilor de asigurări în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu societatea (persoane asigurate, deţinători de poliţe de asigurare, beneficiari ai contractelor de asigurare, precum şi oricare alte terţe persoane prejudiciate prin nerespectarea condiţiilor de asigurare ale contractelor, ale căror creanţe nu au fost onorate de societatea de asigurare) vor fi recuperate de la Fondul de Garantare. Potrivit raportărilor transmise de societate, la finele lunii septembrie, Euroasig avea în evidenţă 1.977 dosare de daune avizate şi nelichidate (din care 1.731 pentru contracte de asigurări de mijloace de transport terestru, altele decît cele feroviare) pentru care avea constituite rezerve de daună în valoare brută de 4,6 milioane de lei. Societatea deţinea, la aceeaşi dată, o cotă totală de piaţă de 0,18%, în funcţie de primele brute subscrise şi avea în portofoliu 16.813 de contracte de asigurare în vigoare. În 2007, compania a subscris prime de 9,66 milioane de lei.