Asistenții medicali îşi redefinesc identitatea

13:20:02 / 17 Iulie 2014

Romania sanatoasa

Romania nu are nevoie de asistente,de aceea sunt platite execrabil,ca sa renunte si sa se care in strainatate sau sa se apuce de altceva. Nu merita sa lucrezi in sanatate si sa fii mereu bagat in oala cu spagarii,sa fii stresat de gastile de interlopi care vin batuti la spital si ameninta pe toti,chiar nu merita! Romanii se pot ingriji singuri,nu au nevoie de nimeni!