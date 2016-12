Asistent maternal acuzat de abuz

Lipsa afecţiunii oferite de părinţi şi faptul că nu au o familie fac ca viaţa copiilor aflaţi în grija statului să fie dificilă. Din păcate, sunt cazuri când suferinţa acestora este amplificată chiar de cei care ar trebui să vegheze la liniştea lor. Asistentul maternal Mariana Neagu, din municipiul Constanţa, este acuzat că ar abuza de cele două fete pe care le are în grijă. Semnalul de alarmă a fost tras de mama unei eleve de la Şcoala Generală „Jean Bart”, unde învaţă şi copilele aflate în grija asistentului maternal. „Pe cea mai mare dintre fete, care are 12-13 ani, o cunosc de mai mulţi ani, fiind destul de apropiată de ea. Probabil acesta este motivul pentru care, în urmă cu câteva zile, a venit la mine şi m-a rugat să o ajut. Mi-a spus că asistentul maternal care le are în grijă le bate, pe ea şi pe cealaltă fetiţă şi nu le dă să mănânce”, a spus femeia, care a dorit să-şi păstreze anonimatul. Potrivit conducerii unităţii de învăţământ, copila nu are absenţe şi nici nu a creat probleme. În ceea ce priveşte acuzaţiile privind un posibil abuz din partea asistentului maternal, cadrele didactice nu au semnalat nimic suspect, în condiţiile în care, în cadrul unităţii de învăţământ, mai sunt alţi 12 copii aflaţi în grija statului.

ANCHETĂ ÎN CURS Cazul Marianei Neagu a ajuns în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), care a dispus imediat începerea unei anchete. „Săptămâna trecută, la sediul nostru s-a prezentat învăţătoarea fetiţei celei mici pe care asistentul o are în grijă şi ne-a spus că micuţa vine cu temele nefăcute. Responsabilul din cadrul Direcţiei s-a deplasat la domiciliul asistentului maternal, care a dat vina pe şcoală, spunând că i s-au cerut bani pentru diverse cheltuieli şi, pentru că nu a vrut să plătească, au fost inventate aceste acuzaţii împotriva ei”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea. Pe lângă ancheta derulată ca urmare a plângerii formulate de învăţătoare, asistenţii sociali vor cerceta acum şi noile acuzaţii aduse femeii. „În acest moment derulăm anchete pentru a ne asigura că semnalele primite sunt reale. În funcţie de rezultatul cercetării vom lua măsurile care se impun. Până la finalizarea anchetei, asistentul maternal nu va putea da declaraţii, pentru a nu compromite obiectivitatea verificării”, a spus Roxana Onea.