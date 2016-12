Asistentă acuzată de furt de la pacient

Este general acceptat faptul că, în principiu, cadrele medicale ne ajută atunci când ne simţim rău şi apelăm cu încredere la ele. Ba chiar, sunt cei cărora le deschidem uşa larg şi îi lăsăm să ne treacă pragul casei fără a ne gândi că ne-ar putea dispărea bunuri din casă. Însă, din păcate, există şi excepţii. Victimă a unei “excepţii” este patronul unui bar din Constanţa, Teo Neagu, care în vara anului trecut a rămas fără telefonul mobil, un Iphone 4, după ce a chemat o ambulanţă la el acasă. Infractorul însă a fost prins de poliţiştii constănţeni în acest weekend. „M-am simţit rău, am luat o pastilă, însă am avut anumite reacţii şi am sunat la 112. A venit un echipaj al ambulanţei, am aflat că eram alergic la acea pastilă şi când au văzut că sunt destul de grav, m-au transportat la spital. Când am ieşit din casă, i-am spus prietenei mele să îmi aducă telefonul. L-a căutat însă nu l-a găsit, după care eu am plecat cu ambulanţa şi ea a rămas să îl mai caute în casă. Când a venit la spital, mi-a spus că a căutat peste tot telefonul, însă nu l-a găsit şi, mai mult, atunci când este apelat, aparatul dă semnale că este închis. Primul gând care mi-a venit a fost că şoferul de la ambulanţă mi l-a furat”, a declarat Teo Neagu. A doua zi, tânărul a fost la poliţie şi a depus o plângere penală. Cazul a fost preluat de lucrătorii Secţiei 2 Poliţie Constanţa, care au deschis o anchetă.

ANCHETĂ Tânărul le-a pus poliţiştilor la dispoziţie actele telefonului, iar după aproape opt luni, s-au găsit atât autorul furtului, cât şi bunul furat. „Ieri (sâmbătă - n.r.) m-au chemat la poliţie să îmi predea telefonul. Eu deja uitasem de el. Am aflat însă că persoana care mi l-a furat nu a fost şoferul ambulanţei, ci asistenta. Iniţial, ea nu a recunoscut fapta, însă după ce poliţiştii i-au adus dovezile, a adus telefonul la poliţie. Am aflat că mobilul se afla în posesia fiului său, în vârstă de nouă ani. Asistenta Mădălina David a declarat că, după ce m-a lăsat pe mine la spital, a plecat la o altă urgenţă şi, când a deschis trusa de medicamente, telefonul era acolo. Când a fost întrebată de ce nu l-a predat, pentru că prietena mea a căutat chiar şi în ambulanţă, a spus că în acel moment îl avea în buzunar, dar că a intrat în panică şi nu a vrut să se interpreteze că mi l-a furat. Pe mine mă îngrijorează faptul că acea femeie intră în zeci de case într-o tură şi asta îmi dă de gândit”, a mai povestit Neagu. De cealaltă parte, asistenta s-a ales cu dosar penal pentru furt şi, cel mai probabil, va fi sancţionată sau riscă să rămână fără serviciu. „La noi nu s-a făcut nicio sesizare. Niciun organ de poliţie nu a venit să îi cerceteze pe asistentă şi pe şofer. În cazul în care se va confirma că ea a luat bunul respectiv, vom lua măsuri”, a declarat directorul adj. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, dr. Aurelia Broască.