Asistenţă dentară pentru persoane defavorizate

Toate datele statistice arată că asistenţa medicală, în special cea stomatologică, în mediul rural, este deficitară, fiind oameni care habar nu au cum arată un cabinet dentar. Tot statisticile întocmite în rândul populaţiei de la ţară arată o stare de sănătate orală îngrijorătoare, un număr mare de oameni rămânând fără o mare parte a dinţilor, la nici 40 de ani. S-a încercat aplicarea a numeroase proiecte, însă puţini stomatologi au ales să profeseze în localităţile uitate de lume. Aşa că singura soluţie a rămas aducerea, în comunele şi satele izolate, a unei caravane însoţite de cadre medicale. În premieră naţională, la Constanţa s-a reuşit obţinerea unui asemenea mare proiect. Ieri a fost lansată „Caravana de Medicină Dentară”, achiziţionată de Universitatea „Ovidius” Constanţa, prin Facultatea de Medicină Dentară, prin proiectul: „Caravan of the health and education” MIS ETC CODE: 652, Priority axis 3: Economic and Social, development-economic development and social cohesion by joint identification and enhancement of the area\'s comparative advantage Key area intervention 3.3: People-to-People Cooperation. Valoarea proiectului este de 250.000 de euro şi are o durată de 12 luni, proiectul de cooperare transfrontalieră fiind româno-bulgar. “Este o caravană a sănătăţii şi a educaţiei pe care ne-am dorit-o foarte mult”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Câştigarea proiectului de către medicii constănţeni a fost lăudată de către decanul Facultăţii de Medicină Constanţa, prof. univ. dr. Petru Bordei, el ţinând să reamintească şi proiectul de mare valoare de la Constanţa privind deschiderea centrului social dentar. Prof. univ. dr. Bordei subliniază asistenţa deficitară din mediul rural şi necesitatea caravanei. “Sunt sate care nu au deloc un cabinet stomatologic. Este o idee excelentă de a merge în satele îndepărtate şi de a ajuta oamenii în acest mod”, spune decanul Facultăţii de Medicină. Despre starea de fapt în ceea ce priveşte acordarea asistenţei medicale dentare la ţară a amintit şi directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina. El a recunoscut că DSPJ s-a concentrat mai mult asupra asistenţei medicale primare, cea stomatologică fiind, oarecum, neglijată. “Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate decontează, din păcate, mult prea puţine servicii, din această cauză şi accesul la ele este unul extrem de limitat”, spune dr. Dina, care consideră extrem de importantă şi implicarea autorităţilor locale în această activitate, mai exact să fie găsite soluţii pentru atragerea medicilor la ţară, în zonele defavorizate.

O CARAVANĂ EUROPEANĂ. Managerul proiectului, conf. univ. dr. Agripina Zaharia, a declarat că unitatea medicală pe roţi poate funcţiona independent, ea fiind catalogată ca una de nivel european. Pe lângă dotarea cu un scaun dentar de ultimă generaţie, încăperea beneficiază de un sistem de ventilaţie cu aer umed, sterilizat, aer condiţionat, sisteme de care nu beneficiază multe cabinete dentare chiar şi din oraş. Parteneri în proiect sunt reprezentanţii Primăriei Topalu (Constanţa) şi Grădiştea (Călăraşi) – partea română şi cei din General Toshevo şi Tervel - partea bulgară. Managerul proiectului a trecut în revistă câteva dintre componentele importante ale proiectului. Este vorba despre cele organizaţionale, de achiziţii, dar şi cele, considerate extrem de importante, legate de pregătirea profesională şi de educaţie. “Interesul studenţilor a fost unul extrem de mare. Este adevărat că este o oportunitate de a lucra efectiv şi de a învăţa”, a ţinut să menţioneze prof. univ. dr. Amariei, care a adăugat că au fost deja întocmite liste ale studenţilor care vor să participe la caravana sănătăţii şi educaţiei. “Beneficiul nostru este că putem învăţa multe în acest mod”, spune studentul Francisc Bartok, care a avut deja şansa să însoţească unitatea medicală mobilă. Reprezentanţi ai proiectului vor merge la zece licee, inclusiv în Bulgaria, ocazie cu care vor fi oferite informaţii despre sănătatea oro-dentară, despre importanţa unei igiene dentare riguroase. Ca obiective ale proiectului, managerul conf. univ. dr. Zaharia a amintit, printre altele, creşterea calităţii vieţii, dar şi îmbunătăţirea colaborării româno-bulgare etc., promovarea Facultăţii din Constanţa.

SE COMPLETEAZĂ “HARTA FLUORULUI”. Cu această ocazie, medicii Facultăţii de Medicină Dentară au în plan şi continuarea proiectului privind întocmirea hărţii fluorului, singurul element care previne apariţia cariei dentare. Mai exact, vor fi prelevate probe din apa potabilă, tocmai pentru a se vedea concentraţia de fluor din apă. În general, spun medicii dentişti, concentraţia de fluor din apă trebuie să fie între 1 şi 1,5mg/l, în judeţul Constanţa găsindu-se între 0,1 şi 0,3 mg/l. La Amzacea, însă, s-a depistat o concentraţie mult prea mare de fluor în apa potabilă, aceasta fiind mai mare de 2,5 mg/l, fapt care favorizează apariţia cariei dentare, aşa că se impun unele măsuri.

PRIMII BENEFICIARI, LOCUITORII DIN 23 AUGUST. Ieri, imediat după tăierea panglicii de inaugurare a caravanei, unice în România, prima construcţie de acest gen, de altfel, din ţara noastră, a plecat spre localitatea 23 August. Nici nu a poposit bine, că oamenii s-au adunat în preajma cabinetului medical pe roţi, pentru a fi consultaţi. Au intrat în caravană persoane care n-au ajuns la dentist niciodată, lipsa banilor fiind principalul motiv, dar şi oameni care au recunoscut că au neglijat sănătatea orală.