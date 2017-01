Asistenţă împotriva caniculei din weekend! Vezi unde poți cere ajutor!

Pentru că sâmbătă, 23 iulie, se anunță temperaturi foarte mari, cu un grad de disconfort termic accentuat, Primăria Constanța va amenaja mai multe centre de prim ajutor pentru persoanele care au probleme din cauza căldurii. La cluburile de pensionari și pavilioanele de vară din tot orașul, oamenii vor beneficia de asistență medicală (între orele 10.00 și 18.00), pot să se adăpostească de căldură și să se hidrateze. Punctele de asistență sunt organizate la pavilioanele de vară amenajate în parcurile din fața Teatrului „Oleg Danovski“, din Tomis II, de la Casa de Cultură, din Faleză Sud (Poarta 6), Tăbăcărie - „Țara piticilor“, CET și Gară. De asemenea, un punct de asistență este amenajat și în piațeta Badea Cârțan. Pe lângă cele opt centre, Primăria Constanța și SC RAJA SA vor amplasa alte trei corturi dotate cu dozatoare de apă rece în zonele Delfinariu (stație RATC cu direcția de mers spre Mamaia), Tomis III (în apropiere de ANAF) și City Park Mall. „Pentru prevenirea incidentelor în timpul perioadelor cu temperaturi ridicate, rugăm cetăţenii să evite expunerile la soare în special în intervalul 12 - 16, iar în cazul deplasărilor se recomandă folosirea mijloacelor de protecţie (pălării, umbrele, ochelari de soare) și consumul de lichide. Constănțenii pot semnala permanent orice problemă la numărul de de telefon 0241/55.00.55 și 0241/48.81.66“, se arată într-un comunicat al Primăriei Constanța.

Cum va fi vremea în weekend. Ce spun medicii

În următoarele zile vom avea parte de vreme călduroasă în Dobrogea, aproape de pragul caniculei. Doar pe litoral temperaturile vor fi mai ușor de suportat, spun specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Sâmbătă, 23 iulie, vremea va fi călduroasă în zona continentală. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 şi 33 de grade Celsius, iar cele minime între 19 şi 22 de grade C. Și duminică, 24 iulie, va fi cald în cea mai mare parte a zonei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 şi 33 de grade C, mai scăzute pe litoral, de 27 - 30 de grade C, iar cele minime între 19 şi 22 de grade C. Luni, 25 iulie, vremea se menţine călduroasă în cea mai mare parte a zonei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 şi 33 de grade C, iar pe litoral vor ajunge până la 27 - 30 de grade C. Marți, 26 iulie, vremea va fi călduroasă în vestul Dobrogei, iar cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 33 de grade C, în timp ce pe litoral vor ajunge până la 27 - 29 de grade C.

Recomandările medicilor

Medicii reamintesc măsurile pe care trebuie să le luăm astfel încât să nu fim victime ale caniculei. Este extrem de importantă hidratarea, cel puțin 2 litri de lichide pe zi (apă sau ceai ușor îndulcit), să consumăm multe fructe și legume proaspete, să purtăm haine lejere, de culori deschise, din fibre naturale, să avem capul acoperit și să evităm expunerea la soare între orele de vârf (11.00 și 16.00). Bolnavii cronici nu trebuie să își neglijeze tratamentele. Trebuie să acordăm atenție mare copiilor și persoanelor nedeplasabile.