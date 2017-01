Asistenţa medicală de urgenţă, asigurată!

12:07:14 / 29 Decembrie 2013

minciuna generalizata

Sanatatea este iremediabil compromisa. Mergeti in spital si va veti uimi. Medicii, intr-o intelegere dincolo de pacient, un fel de intelegere hoteasca, nu mai scriu retete cu antet si parafa si nici nu semneaza retetele. Cand ajungi in spital, dupa ce ti se stabileste tratamentul, primest o fituica nesemnata, nedatata, fara antet sau parafa si ti se cere sa iti fie cumparate de la farmacia din sptal toate medicamentele din fituica, daca vrei sa ti se faca tratament, ca spitalul nu le are. Daca nu ai bani sau nu are cine sa ti le cumpere, este problema ta, a pacientului, nu a medicilor. Si cand te gandesti ca medicii fac front comun cu acest sistem criminal si degradant practicat in spitalul Judetean de Urgenta Constant! Aude cineva cum se asigura sanatatea in tara Romaneasca?