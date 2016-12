Asistenţă medicală pentru 100.000 de constănţeni

Ultimele guverne portocalii, fie Boc, fie Ungureanu, au demonstrat că nu preţuiesc oamenii, că nu dau doi bani pe suferinţa şi pe necesităţile lor. Au lăsat şcoli în paragină, au tăiat salarii şi pensii şi, nu în ultimul rând, au pus lacătul pe uşa spitalelor. Zeci şi chiar sute de mii de oameni din zone defavorizate, cu probleme de sănătate, au fost lăsaţi la mila Domnului. Portocaliii nu s-au gândit nici măcar o secundă că acei oameni trebuie să bată zeci şi chiar sute de kilometri pentru a ajunge la cea mai apropiată unitate medicală. Una dintre unităţile sanitare închise de către guvernarea pedelistă a fost şi Centrul de Sănătate Băneasa, măsură care a pus în pericol sănătatea a peste 100.000 de oameni. „Atunci când ştiam că avem un spital în localitate ne simţeam mai în siguranţă. După ce am aflat că a fost închis, am stat cu inima strânsă. Ştiam că până ajungem la Medgidia sau Constanţa moare omul”, a spus Maria, o localnică din Băneasa. Aftina, o bătrână de 78 de ani, s-a rugat bunului Dumnezeu ca unitatea sanitară să fie redeschisă, conştientă fiind că localnicii au nevoie de un doctor. „Avem femei gravide, avem bătrâni bolnavi, sunt mulţi suferinzi la noi, dar şi în localităţile apropiate. M-am bucurat enorm când am auzit că cineva s-a gândit să redeschidă unitatea, pentru că şi noi suntem nişte suflete”, a spus bătrâna.

PROMISIUNE ONORATĂ ÎN ZI SFÂNTĂ Ieri, pentru locuitorii din Băneasa, dar şi pentru cei din zonă, de Moş Nicolae, a fost tăiată panglica de inaugurare a Centrului de Sănătate Multifuncţional. „Este un vis împlinit al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, dar şi al senatorului Nicolae Moga. Noi, ca Spital Judeţean, le promitem să-i sprijinim tot timpul; vor avea asistenţă medicală de calitate, 24 de ore din 24. De la 1 ianuarie 2013 va fi deschis şi un punct de urgenţă al Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU)”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, care a mulţumit întregii echipe pentru eforturile depuse, astfel încât această parte a populaţiei judeţului să aibă drepturi egale cu ceilalţi locuitori. Şi primarul localităţii, Ion Marin, le-a adus mulţumiri celor care au înţeles necesităţile oamenilor din Băneasa, dar şi din zonă. La rândul său, prefectul Eugen Bola, invitat să ia parte la eveniment, s-a arătat bucuros că România îşi revine la normalitate. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a apreciat eforturile preşedintelui CJC şi ale senatorului Nicolae Moga, candidat al Colegiului 2 Senat. Nicolae Moga a completat că efortul a fost comun, alături de deputatul Cristina Dumitrache, candidat al Colegiului 3 Camera Deputaţilor şi de reprezentanţi ai CJC şi ai Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, presiunile făcute asupra Guvernului având ca rezultat asistenţă medicală la Băneasa: „Trebuie să mulţumim tuturor, şi medicilor, dar şi directorului RAJA Constanţa, Felix Stroe, care ne-a ajutat”, a adăugat senatorul Moga.

SĂNĂTATEA RĂMÂNE PRIORITATEA NR. 1 Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a ales o zi sfântă pentru a demonstra oamenilor că echipa cu care a pornit la „luptă” îşi duce la îndeplinire promisiunile. Atunci când a fost pus lacătul pe uşa Centrului de Sănătate Băneasa, el a jurat public că oamenii din Băneasa, dar şi din localităţile limitrofe vor avea până la sfârşitul anului asistenţă medicală de urgenţă. Constantinescu s-a arătat indignat de faptul că portocaliii nu au ştiut că „există viaţă peste tot, şi la Băneasa, şi la Ostrov, Căscioarele, Negru Vodă, Lipniţa”. „Toţi cetăţenii au aceleaşi drepturi, nu numai declarativ, în campania electorală. Ce a putut să fie în mintea guvernanţilor lui Boc să desfiinţeze grădiniţe, spitale, şcoli?”, întreabă preşedintele CJC. Datorită unităţii echipei USL, premierul Ponta a fost convins să redeschidă spitalele închise. Totodată, Constantinescu a anunţat finalizarea unui proiect transfrontalier România-Bulgaria, depus în urmă cu patru ani, care va deservi situaţiile de urgenţă de la Băneasa, sudul judeţului, şi localităţi bulgăreşti de la graniţă. „Astea sunt lucruri concrete, asta face diferenţa între oamenii de valoare şi oamenii de nimic. Cei care au fost în stare să desfiinţeze sunt oameni de nimic, sunt criminali politici. Nu îţi dă nimeni dreptul să laşi fără asistenţă medicală 100.000 de oameni! Cât costă vieţile celor care au murit în perioada cât spitalul a fost închis?”, întreabă preşedintele CJC. Pentru CJC, echipa USL, Sănătatea şi Învăţământul vor rămâne prioritatea nr. 1, a adăugat el. Şi nu sunt doar vorbe; SCJU este un exemplu în acest sens. De când a fost preluat de CJC, au fost modernizate numeroase secţii/clinici, a fost înfiinţat în UPU Constanţa cel mai modern compartiment de intervenţie cardiovasculară, s-a redus cu 50% rata de decese prin infarct miocardic acut. „Trebuie să avem cu toţii credinţa şi speranţa că lucrurile merg spre normalitate, spre civilizaţie. Am venit de ziua mea să mă ţin de cuvânt. Tot ceea ce promite echipa noastră se împlineşte”, a declarat Constantinescu.