Asistenţa socială duce absorbția fondurilor europene sub nivelul mării

Creșterea cheltuielilor cu asistența socială a afectat cheltuielile pentru investiții, care sunt mult sub așteptări. Partea de fonduri europene a avut cel mai mult de suferit față de programarea bugetară, a declarat, Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de perioada similară a anului trecut cu 7,5%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2016 și de dublarea alocației de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015, precum și de alte măsuri aprobate în timpul anului 2016, conform informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor. Pe de altă parte, cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne şi externe, au fost de 21,7 miliarde de lei, respectiv 2,9% din PIB. “Cheltuielile pentru investiții sunt mult sub ceea ce ar fi trebuit să fie. Dacă ne uităm în detaliu, partea de fonduri europene a avut cel mai mult de suferit față de programarea bugetară. Absorbția fondurilor europene este mult sub țintă. Au crescut cheltuielile cu asistența socială fiindcă erau creșteri de salarii hotărâte de anul trecut. Era clar că anul acesta vom avea o cheltuială socială mai mare, în special pe salarii. A fost și creșterea de pensii operată conform legii. În plus, odată crescute salariile acestea trebuie plătite permanent și lucrul acesta îl vedem deja. Partea care suferă este cea de cheltuieli pentru investiții unde ai nevoie de proiecte, de management de proiecte și unde, în final, cifrele sunt mult sub așteptări așa cum vedem”, a declarat, Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal. Acesta spune că se repetă același tipar de execuție bugetară din ultimii ani, cu o concentrare a cheltuielilor pe final de an. “Rămâne de văzut ce se va întâmpla în decembrie. Deficitul bugetar din noiembrie este mult sub ținta anuală și probabil că nici în decembrie nu vom atinge ținta de deficit pentru tot anul. 2,8% din PIB pare foarte mult. Probabil vom avea un deficit de 2%. Anul trecut a fost o mare concentrare de cheltuieli în luna decembrie, peste 2% din PIB”, a spus Dumitru.