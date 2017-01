Ministrul Muncii Mihai Şeitan a declarat vineri că România are unul dintre cele mai \"generoase\", dar şi \"ineficiente\" sisteme de asistenţă socială din Europa, exprimându-şi speranţa că în acest an se va putea dezbate foarte serios un nou cod de asistenţă socială. \"Am ajuns să avem unul dintre cele mai generoase, ineficiente sisteme din Europa referitoare la asistenţa socială. E paradoxal să fie generos, dar să fie şi ineficient, dar realitatea spune acest lucru. Avem peste 12 milioane de indemnizaţii/om într-o lună, asta înseamnă, sigur, că nu 12 milioane de oameni profită, sunt 5-6 milioane de oameni care profită de astfel de sprijin. Am ajuns să creăm, din această dorinţă pe care eu nu o consider de rea credinţă, sprijin cât mai mult la diverse situaţii, un sistem pervers care încurajază nemunca\", a subliniat ministrul în cadrul unei dezbateri pe marginea noii strategii a Uniunii Europene, Europa 2020. \"Este o părere pe care o declar cu toată responsabilitatea pentru că în ultimă instanţă ajungem să avem persoane care câştigă 3-4-5 mii de lei pe lună stând acasă, deşi ar putea să muncească. Nu poţi să le mai oferi locuri de muncă la salariile de acum dacă sunt şi necalificaţi pe deasupra. Şi atunci nu cumva ajungem la o contradicţie? Cum oare creştem ocuparea într-o ţară când de fapt, prin alte mijloace, încurajăm nemunca?\", a mai spus ministrul. Ministrul a arătat că există foarte multe forme de ajutoare şi o problemă a \"drepturilor universale care nu mai sunt universale pe nicăieri\" dar România le acordă, când ar putea \"targeta\" ajutoarele spre cei care au cu adevărat nevoie. El a mai spus că obiectivul UE de creştere a ocupării forţei de muncă de la 57,4 la 75% este un obiectiv pe care România îl agrează, deşi îl găseşte foarte ambiţios. \"Să ajungi la 75% în 10 ani, aproape 2% pe an este un lucru infinit mai greu decât în alte ţări\", a spus Şeitan, apreciind că gradul de ocupare, în România este legat de anumite elemente specifice şi are o structura diferită pe anumite categorii sociale.