Asistentă tâlhărită

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Mangalia, a fost reţinut de oamenii legii după ce, duminică seara, a încercat să tâlhărească o asistentă medicală de la Spitalul Municipal Mangalia. Oamenii legii spun că individul şi-a pândit victima, în timp ce aceasta se îndrepta spre unitatea sanitară. La un moment dat, în jurul orelor 18.30, într-un gang aflat în apropierea spitalului, Ioan Ţivlică a tăbărât pe femeie şi a încercat să-i smulgă geanta din mână. Nu a fost, însă, atât de simplu precum s-ar fi aşteptat, pentru că victima a opus rezistenţă şi a început să strige după ajutor. Enervat, individul a lovit-o pe femeie cu pumnul în faţă şi a încercat să fugă, dar a fost prins de mai mulţi bărbaţi, care au auzit ţipetele victimei şi au intervenit. Aceştia luau parte la un priveghi, într-o biserică aflată în apropierea Spitalul Municipal Mangalia, şi, după ce l-au prins pe Ioan Ţivlică, au sunat la 112. Poliţiştii au ajuns în scurt timp la locul faptei şi l-au reţinut pe suspect. La audieri, individul a negat toate acuzaţiile care i se aduc. „Nu am vrut să-i fur poşeta. Pur şi simplu, am văzut-o pe stradă şi i-am făcut avansuri. I-am spus că are picioare frumoase. S-a enervat şi a început să mă lovească cu umbrela şi cu geanta în cap. Când au venit oamenii ăia, nu am încercat să fug, ba chiar eu le-am spus să sune la Poliţie”, a declarat Ioan Ţivlică. Oamenii legii spun că bărbatul este recidivist, în 1991 şi în 2002, acesta fiind condamnat pentru tâlhărie. El a mai fost cercetat până acum în alte două dosare, pentru furt calificat şi conducere fără permis. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au formulat ieri pe numele suspectului propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie.