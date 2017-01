Asistentele şi infirmierele, o verigă vitală în procesul medical

La vindecarea sau tratarea unui pacient, un rol foarte important îl au, pe lîngă medici, asistentele şi infirmierele. Chiar dacă există medici care le jignesc sau care le tratează urît, cadrele medicale medii cu vechime în sistemul sanitar ştiu, de cele mai multe ori, care sînt metodele cele mai indicate pentru tratarea unui bolnav. De aceea, spun acestea, este foarte importantă colaborarea dintre medic şi asistente. “Medicină se poate face oriunde. Trebuie să fim conştienţi că avem multe de învăţat unii de la alţii. Este greu oriunde, chiar dacă eşti medic sau asistent. Asistenţii cu experienţă trebuie să îi înveţe pe cei noi. De exemplu, eu am învăţat foarte multe lucruri de la o asistentă, lucururi pe care nu le-am învăţat pe băncile şcolii. Nu este necesar un titlul de profesor. Fiecare îi este profesor celui care vine în urma sa”, a declarat directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Bogdan Cîmpineanu, în deschiderea Congresului Internaţional al Asistenţilor Medicali. Peste o sută de asistenţi dezbat, în acest sfîrşit de săptămînă, problemele întîmpinate în spitale sau cabinete medicale. Dacă peste hotare, asistenţii medicali sînt pe aceeaşi poziţie cu medicii, în ţara noastră se consideră că această categorie are un statut inferior. Din cauza salariilor foarte mici nu sînt motivaţi să lucreze şi, deşi merg la cursuri de specalizare frecvent, această perfecţionare continuă nu le este apreciată şi nici nu au parte de recunoaştere academică. “Totuşi, lucrurile s-au mai schimbat. Există şi la noi în ţară asistenţi medicali care au masterate sau chiar doctorate. Sperăm ca acest lucru să se extindă. Asistenţa medicală este în continuă transformare. În UE, asistenţii medicali au un rol important în sănătatea publică. Medicul are o supraspecializare şi este o resursă umană scumpă. Asistentul medical este o sursă ieftină, care aduce beneficii mari. Este nevoie de o pregătire riguroasă a cadrelor medicale medii. Cu cît un asistent este mai bine pregătit, cu atît poate să trateze mai bine. De asemenea, ne dorim ca asistenţii să poată furniza servicii medicale independente şi să încheie contracte individuale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate”, a decarat preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (OAMMR), filiala Constanţa, Mircea Timofte. Asistenţii medicali sînt destul de blamaţi în ultima perioadă, foarte multe persoane arătîndu-se nemulţumite de serviciile primite în perioada internării în spitale sau în cazul în care ajung la cabinete medicale. “Majoritatea acuzelor nu sînt legate de actul medical, ci de modul de abordare a pacientului. Este foarte important ca un asistent să îi explice bolnavului ce se întîmplă cu el, ce are voie să facă şi ce nu. Pacientul are dreptul să ştie ce se întîmplă pe el. Pe de altă parte, e normal ca asistenţii să fie surescitaţi. Dar pentru că există această stare de tensiune, apar disfuncţionalităţi. Comunicarea este factorul cheie. Nu trebuie să uitaţi de statutul dumneavoastră de cadru medical”, i-a sfătuit dr. Cîmpineanu pe asistenţii prezenţi la Congres. Printre cadrele medii participante la întruniri s-au numărat asistenţi din Marea Britanie, Italia, Suedia, Germania, Bulgaria, Ucraina şi Scoţia.