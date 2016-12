Asistenţii maternali, datori la stat

Aproximativ o sută de asistenţi maternali profesionişti s-au trezit că sunt datori Agenţiei de Plăţi şi Prestaţii Sociale (APPS) Constanţa. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei, Mariana Fătu, înainte de 2008, toţi copiii cu handicap aflaţi în plasament primeau o majorare de 50% la alocaţia de plasament. „Majorarea era oferită indiferent dacă copilul se afla în plasament la un asistent maternal profesionist sau în familia lărgită”, a declarat Mariana Fătu. La 1 ianuarie 2008, legislaţia s-a modificat, asistenţii maternali profesionişti care aveau în grijă copii cu handicap nemaiprimind majorarea de 50% la cuantumul alocaţiei de plasament. Din păcate, programul informatic folosit de APPS nu a făcut diferenţa între plasamentul la asistenţi maternali şi cel în familie. Prin urmare, lucrătorii profesionali au continuat să primească majorarea. „În această vară am schimbat programul, iar la 1 noiembrie am actualizat şi bazele de daze cu beneficiarii alocaţiei de plasament. În acel moment ne-am dat seama de eroarea care a avut loc”, a afirmat Mariana Fătu. Asistenţii maternali care au primit alocaţia majorată vor fi înştiinţaţi că trebuie să înapoieze suma primită în plus. În 2008, valoarea alocaţiei era de 90 de lei (135 cu majorarea de 50%), iar în 2009 valoarea acesteia a ajuns la 97 de lei (145,5 lei majorată). Banii vor fi recuperaţi treptat. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Constanţa, Roxana Onea, la nivelul judeţului nostru se află la asistenţi maternali peste 500 de copii, dintre care, aproximativ 120 sunt cu handicap.