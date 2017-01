Asistenţii medicali îşi pot completa acum studiile

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (OAMMR) a încheiat primul parteneriat de colaborare cu Universitatea “Lucian Blaga”, din Sibiu, care atestă posibilitatea ca asistenţii medicali, membri ai organizaţiei, să îşi completeze studiile postliceale cu studii universitare. Începînd cu anul universitar următor, asistenţii medicali vor putea să se înscrie la cursuri de completare a studiilor în învăţămîntul superior, cu durata de doi sau trei ani. Persoanele care doresc să se perfecţioneze, trebuie să susţină un examen de bază, însă trebuie să mai îndeplinească şi alte condiţii. Mai exact, se pot înscrie la examen asistenţii medicali care au minimum cinci ani vechime şi care sînt absolvenţi ai Şcolilor postliceale care au respectat norma europeană de 4.600 de ore. Evaluarea dosarului fiecărui asistent medical va fi făcută individual, pentru a decide în ce an de studii poate fi admis candidatul. Practic, se vor compara curriculele de pregătire din Şcoala postliceală cu cele ale Facultăţii de Asistenţă Medicală şi, în funcţie de rezultate, candidaţii vor fi admişi în anul doi sau trei de studii. Potrivit preşedintelui OAMMR, filiala Constanţa şi asistentului medical şef, în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, as. Mircea Timofte, parteneriatul dintre cele două instituţii va alcătui, la nivelul filialelor, o bază de date cu asistenţii medicali care doresc să îşi continue studiile la nivel universitar, şi o va pune la dispoziţia Universităţii, pentru organizarea în condiţii optime a înscrierii la examen. Reprezentanţii filialelor OAMMR vor păstra permanent legătura cu Facultatea de Asistenţă Medicală şi vor facilita transmiterea informaţiilor de interes (orarul, calendarul examenelor, bibliografie, etc. pentru asistenţii medicali înscrişi pentru continuarea studiilor. Informaţiile de interes vor fi publicate şi în revista OAMMR, Ars medica, şi pe siteul www.oamr.ro.). “Absolvenţii cursurilor universitare vor avea mai multe competenţe şi vor putea să îşi exercite profesia independent. De asemenea, parteneriatul mai are drept scop dezvoltarea unor proiecte comune de inovare şi cercetare în domeniul asistenţei medicale şi al îngrijirilor de sănătate, domenii puţin studiate în România”, a mai spus Mircea Timofte. Conducerea OAMMR a început discuţii şi cu alte Universităţi din ţară dispuse să organizeze cursuri pentru continuarea studiilor pentru asistenţi medicali.

Alina GHENCEA