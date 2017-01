Asociația Spike din Cernavodă, în vizorul DSV și al Poliției Naționale

SCANDAL Asociația pentru protecția animalelor Spike din Cernavodă este din nou în conflict cu autoritățile. De data acesta nu doar cu Primăria din localitate, ci și cu Autoritatea Sanitar Veterinară și Poliția. Asta pentru că, potrivit primarului Gheorghe Hânsă, Asociația este acuzată că a dat drumul pe străzi mai multor câini, deși își luase angajamentul să îi țină sub protecție. ”Din ce informații dețin, o organizație non-guvernamentală, împreună cu mai multe persoane, ar fi dat în îngrijire Asociației Spike mai mulți câini din Constanța și Năvodari. Asta până când se va construi un adăpost pentru animale în Năvodari. Numai că patrupedele, în loc să fie ținute în cuști, au ajuns pe străzi. Cei de la Spike spun că animalele au scăpat, dar eu sunt convins că maidanezii au fost lăsați intenționat pe străzi. Câinii au fost descoperiți de Asociația „Save the Dogs“, care se ocupă de gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Reprezentanții „Save the Dogs“ au verificat câinii după crotalul prins la ureche și au descoperit că patrupedele provin din Năvodari și Cernavodă. Au fost alertate imediat Poliția Națională și Direcția Sanitar Veterinară și am înțeles că a ieșit un tărăboi mare la sediul Asociației”, a spus edilul din Cernavodă.

Gheorghe Hânsă a afirmat că Primăria a retras, în urmă cu câțiva ani, autorizația de funcționare Asociației Spike, pentru că nu îndeplinea condițiile de a se ocupa de problema câinilor fără stăpân. ”Ne-au dat judecată de mai multe ori și de fiecare dată am câștigat. Asociația Spike nu este capabilă să rezolve problema câinilor din Cernavodă”, a punctat primarul.