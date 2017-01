Asociaţia Companiilor Farmaceutice ar putea ajuta sistemul sanitar

Asociaţia Companiilor Farmaceutice Americane din România (LAWG) cere implementarea la nivelul tuturor companiilor farmaceutice, producătoare de medicamente inovatoare sau generice, internaţionale sau locale, a regulilor codului etic intern. Asociaţia companiilor farmaceutice americane bazate pe cercetare-dezvoltare, Local American Working Group (LAWG), reprezentând totodată filiala din România a PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) - Asociaţia Producătorilor de Medicamente din SUA, a fost lansată oficial la începutul lunii decembrie. Ea cuprinde companiile Abbott, Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Genzyme, Glaxo Smithkline Beecham, Johnson & Johnson, Merck Sharp and Dohme şi Pfizer, corporaţii farmaceutice cu departamente de cercetare şi dezvoltare, predominant americane. Lansarea LAWG a avut loc sub auspiciile Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti, ale ambasadorului SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein, ale ataşatului commercial Keith Kirkham şi în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor din sistemul de sănătate din România, preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului, Daniel Boda, preşedintele CNAS, Lucian Duţă, şi directorul general CNAS, Dorin Ionescu. Ambasadorul SUA a subliniat faptul că România se străduieşte să facă faţă unei crize economice fără precedent, care, evident, se manifestă şi la nivelul sistemului de sănătate. Pe de o parte, Guvernul este limitat în acţiunile sale în domeniu, din cauza lipsei resurselor, iar industria farmaceutică este la limita susţinerii sistemului şi, din păcate, toate acestea au consecinţe grave asupra pacienţilor. Din această perspectivă, ambasadorul SUA la Bucureşti consideră că toţi cei implicaţi trebuie să găsească împreună soluţiile pentru a depăşi această situaţie. El a precizat că, în SUA, o soluţie a venit din partea PhRMA şi a fost preluată de preşedintele Obama, în planul de reformă a sistemului american de sănătate. La rândul său, preşedintele LAWG, Mihai Diamandopol, a subliniat că cele trei obiective centrale ale industriei farmaceutice - inovaţia, prevenţia şi educaţia - sunt elemente care pot contribui la regândirea sitemului de îngrijiri medicale, pentru o populaţie tot mai îmbătrânită şi cu nevoi în creştere. \"Nu este vorba aici doar de nevoile specifice Romaniei, ci şi a majorităţii tărilor europene şi, de asemenea, a Statelor Unite”, a spus Diamandopol.