Asociaţia Comunelor din România, cîştigătoarea Premiului de Excelenţă pentru activitate în administraţia publică locală

Cea de-a doua ediţie a Galei “Premiile de excelenţă Administraţie.ro“, care a avut loc în perioada 16 – 17 noiembrie, la Braşov, a reunit peste 150 de persoane, membri ai administraţiei publice centrale şi locale, membri ai asociaţiilor profesionale şi altor instituţii publice a căror activitate este legată de cea a administraţiei publice locale. Acest eveniment, dedicat în exclusivitate administraţiei publice din România, şi-a propus să scoată în evidenţă eforturile care se fac pentru dezvoltarea sistemului administraţiei publice din România, să premieze iniţiativele pozitive ale specialiştilor din administraţie şi proiectele importante pe care reprezentanţii administraţiei locale şi centrale le-au susţinut. În cadrul Galei “Premiile de excelenţă Administraţie.ro” 2006, organizatorii au înmînat diplome, insigne şi premii reprezentanţilor administraţiei publice care au înregistrat cele mai remarcabile rezultate în acest an. Potrivit prim- vicepreşedintelui Asociaţiei Comunelor din România, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju, pentru prima dată au fost recunoscute în public meritele de necontestat în activitatea profesională ale unui număr de 36 de laureaţi, din toate domeniile administraţiei. Dintre asociaţiile din domeniul administraţiei publice existente la nivel de ţară, singura care a primit Premiul de Excelenţă pentru activitatea depusă în administraţia publică locală a fost Asociaţia Comunelor din România (ACoR). “Reprezentanţi ai filialelor judeţene au participat, pe comisii, la procesul de consultare a tuturor structurilor asociative din administraţia publică locală, pe marginea pachetului de legi privind reforma în administraţie. De asemenea, preşedintele ACoR, Emil Drăghici, a fost promotorul asociaţiei la nivel guvernamental pentru susţinerea unor legi pe care noi le-am propus. Pentru noi, acest premiu vine ca o încununare a eforturilor pe care le-am depus de-a lungul anului“, a declarat Mariana Gîju. Trebuie să amintim că ACoR a devenit, în luna mai a acestui an, membră cu drepturi depline în cadrul Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa. De asemenea, mai putem spune că, pe parcursul acestui an, ACoR s-a implicat direct în tot ce înseamnă descentralizarea reală a administraţiei publice, precum şi în alte programe care servesc formării profesionale a aleşilor locali şi a funcţionarilor publici. “ACoR ştie ce are de făcut şi poate să facă, în măsura în care şi autorităţile administraţiei publice centrale doresc să evalueze corect responsabilităţile pe care le au de îndeplinit autorităţile publice locale, pe fondul asigurării resurselor financiare de care au nevoie pentru îndeplinirea acestor responsabilităţi“, a mai spus Gîju. Gala “Premiile de excelenţă Administraţie.ro” a fost precedată de un seminar cu tema “Comunicarea - Componentă vitală a funcţionării unei instituţii publice“.