Asociația Județeană de Lupte Constanța și-a premiat laureații anului 2016

Miercuri seară, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, Asociația Județeană de Lupte Constanța (AJL) i-a premiat pe cei mai buni sportivi și antrenori ai anului de la secțiile de lupte din județ. Iată clasamentul întocmit de AJL, for condus de președintele Gigi Pambuca:

1. Andreea Ana (Clubul Sportiv Mangalia) - argint la Campionatele Mondiale pentru cadete, aur la Cupa României pentru cadete, aur la Campionatele Naționale școlare, aur la Turneul Internațional al României (Lupte Libere Feminin)

2. Florin Tița (CS Farul Constanța) - aur la Campionatele Naționale pentru juniori, aur la Cupa României pentru juniori, aur la Turneul Internațional al României (Lupte Greco-Romane)

2. Răzvan Arnăut (CS Farul Constanța) - bronz la Campionatele Naționale pentru seniori, bronz la Campionatele Naționale pentru juniori, argint la Campionatele Naționale pentru tineret, aur la Cupa României pentru juniori, bronz la Turneul Internațional al României (LGR)

3. Florin Gheorghe (LPS „Nicolae Rotaru” Constanța) - bronz la Campionatele Naționale pentru seniori, bronz la Campionatele Naționale pentru tineret, aur la Cupa României pentru juniori, aur la Campionatele Naționale de lupte pe plajă pentru juniori (LGR)

3. Ana-Maria Pîrvu (CS Mangalia) - aur la Campionatele Naționale pentru junioare 3, aur la Campionatele Naționale de lupte pe plajă pentru junioare 4 (LLF)

4. Cristina Pintilie (LPS „Nicolae Rotaru” Constanța) - argint la Campionatele Naționale pentru junioare, bronz la Campionatele Naționale pentru tineret, aur la Cupa României pentru junioare, aur la Campionatele Naționale de lupte pe plajă pentru junioare (LLF)

4. Ana-Maria Predică (CS Mangalia) - aur la Campionatele Naționale pentru junioare 3, argint la Cupa României pentru cadete, aur la Campionatele Naționale școlare, aur la Campionatele Naționale de lupte pe plajă pentru junioare 3 (LLF)

5. Marius Marin (Aurora 23 August) - aur la Campionatele Naționale pentru juniori, aur la Cupa României pentru juniori (LL)

6. Cristina Roșioru (LPS „Nicolae Rotaru” Constanța) - aur la Campionatele Naționale pentru junioare 4, aur la Campionatele Naționale de lupte pe plajă pentru junioare 4 (LLF)

7. Vlăduț Popa (LPS „Nicolae Rotaru” Constanța) - aur la Cupa României pentru cadeți, aur la Campionatele Naționale școlare (LGR)

Din motive obiective, Florin Tița și Vlăduț Popa nu au fost prezenți la festivitatea de miercuri seară.

Toți sportivii enumerați mai sus au fost recompensați cu o diplomă de excelență și cu un premiu în bani din partea AJ Lupte Constanța. De asemenea, pe lângă cei 10 sportivi din clasamentul anului 2016, au mai fost premiați și ceilalți luptători din județul Constanța care au urcat pe podium la Campionatele Naționale de anul acesta, premiile în bani fiind oferite de Vasile Vicol, care a fost emisarul mai multor foști luptători constănțeni. Un gest foarte frumos al celor care nu au uitat de vremurile când erau tineri luptători! De asemenea, toți sportivii prezenți au primit de la Moș Crăciun câte un pachet cu dulciuri și răcoritoare.

Au mai fost recompensați antrenorii Marian Oancea, Cornel Trucmel (CS Mangalia), Ioan Giuglea, Valentin Dobrin, Valentin Ștefan, Ender Memet (LPS), Grigore Gheorghe (CS Farul) și Gheorghe Ciupercă (Aurora 23 August). Să mai precizăm că echipa masculină de la Clubul Sportiv Mangalia a cucerit medalia de bronz în Liga Cadeților și că echipa feminină a aceluiași club a ocupat primul loc în clasamentul pe echipe atât la junioare 3, cât și la junioare 4, la Campionatele Naționale.

„Avem sportivi de calitate la toate cluburile din județ, respectiv la Constanța, Mangalia, 23 August sau Medgidia. Am văzut un nucleu de antrenori foarte uniți în județul nostru, iar în 2016 am avut și rezultate. Mi-am dorit în mandatul meu o medalie mondială la luptele pe saltea și iată că a venit! Este prima medalie importantă pentru Constanța după cea a Denisei Macovei din 2012 (n.r. - bronz la Campionatele Europene de juniori). În plus, Andreea Ana a pierdut în semifinale la Campionatele Europene și a ratat o altă medalie din cauza arbitrajului. De la 2017 aștept să cucerim două medalii la Campionatele Mondiale, vă dați seama! Îmi doresc ca și în 2017 să văd foarte mulți copii în sala de lupte. Știu că se va înființa o nouă secție de lupte în sudul litoralului, la 2 Mai, dar și la Ovidiu. Am spus-o de mai multe ori: academia de lupte a României este în județul Constanța! Păcat însă că nu îi putem ține aici pe luptătorii de mare valoare și după ce devin seniori, pentru că nu le putem oferi ceea ce își doresc din punct de vedere financiar”, a afirmat Gigi Pambuca.

„Pentru luptele constănțene, anul 2016 este un an deosebit, pentru că Andreea Ana a urcat pe podium la Campionatele Mondiale. Suntem foarte bucuroși, ne-am fi dorit medalia de aur, dar ea va fi cadetă și la anul, când sperăm să aducă aurul mondial la Mangalia”, a spus Lucian Luca, vicepreședinte al Federației Române de Lupte și promotor al luptelor în Mangalia.

„Vreau să le mulțumesc foștilor luptători constănțeni Vasile Vicol și Marius Ichim, care ne-au sprijinit în mod desoebit anul acesta cu premierea sportivilor care au cucerit medalii la Campionatele Naționale. De asemenea, îi mulțumesc și domnului vicepreședinte Aziz Ecuan, care se implică foarte mult în activitatea noastră și îl așteptăm să se implice și mai mult de anul viitor. Le urez tuturor sportivilor, antrenorilor și oamenilor aflați lângă acest sport, luptele, Crăciun Fericit și toate cele bune în noul an!”, a declarat Ioan Giuglea.

