Asociaţia „Litoral”, la Tîrgul de Turism al României!

Cea de-a 19-a ediţie a Tîrgului de Turism al României (TTR), care se va desfăşura în perioada 27 - 30 martie la complexul expoziţional Romexpo din Bucureşti, va reuni peste 300 de firme din 14 ţări. Suprafaţa ocupată de către standurile firmelor din turism va depăşi 12.000 de metri pătraţi, cu 10% mai mult comparativ cu ediţia precedentă. În acelaşi timp, numărul expozanţilor a crescut cu 10% faţă de al celor care şi-au expus ofertele la tîrgul din primăvara anului trecut. Aprox. 70% din numărul companiilor prezente la expoziţie sînt româneşti, restul provenind din Austria, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Grecia, Israel, Italia, Marea Britanie, Cehia, Spania, Statele Unite, Turcia şi Bulgaria. Un număr de 15 de asociaţii de promovare din întreaga ţară şi consilii judeţene vor expune ofertele turistice în standul Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. MIMMCTPL va avea un stand de 330 metri pătraţi. În standul Ministerului va expune şi Centrul Naţional de Învăţămînt Turistic şi Autoritatea Naţională pentru Turism. Ministerul pentru Turism va găzdui, pe o scenă special amenajată, expozanţii din regiunea Bucovina, în 27 martie, din zona litoralului, în 28 martie, din Maramureş, în 29 martie şi un concert coral Allegretto, în 30 martie. Oferta Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Litoral” (organizator al Bursei Litoral, Revelionului Turismului la Mare, al campaniei „Deschide Litoralul Românesc cu NATO pe Litoral”, al programului “Litoralul pentru Toţi” etc.), poate fi găsită în pavilionul 17, vineri, 28 martie, începînd cu orele 11.00! La tîrg participă agenţii de turism şi tour-operatori, autorităţi şi asociaţii profesionale din turism, organizatori de congrese şi turism de afaceri, staţiuni turistice, complexe balneare, hoteluri şi companii hoteliere, pensiuni, cabane, campinguri, servicii de alimentaţie publică în turism, servicii de transport în turism, servicii financiare şi de asigurări, IT în turism, sisteme de rezervări, învăţămînt, formare profesională în turism, cultură, agrement, edituri şi publicaţii de turism, promovare şi marketing turistic. „Este cel mai mare tîrg de turism din România, iar numărul de participanţi a crescut de la an la an, ca dovadă că spaţiul oferit de Romexpo este deja insuficient pentru tîrg. Cel mai important este că acest tîrg a fost organizat de profesionişti şi cred că rezultatele se vor vedea în numărul de vizitatori şi contracte”, a explicat preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Dragoş Anastasiu.