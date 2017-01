Asociaţia „Litoral” şi CJC duc Dobrogea turistică la Tîrgul de Turism de la Berlin

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Litoral” şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) promovează Dobrogea turistică şi Litoralul Românesc la Tîrgul Internaţional de Turism de la Berlin. Evenimentul începe astăzi şi se încheie în 15 martie. Cu sprijinul Ministerului Turismului, care şi-a declarat intenţia de a acorda o atenţie prioritară în acest an promovării Litoralului, Asociaţia „Litoral” şi CJC vor beneficia de nu mai puţin de trei standuri de promovare, în premieră pentru un Tîrg Internaţional. Echipa care se deplasează la Berlin este formată din Secretarul Asociaţiei , Denisa Răucescu, şi o parte a membrilor Asociaţiei - reprezentanţii CJC (echipa condusă de Directorul Direcţiei de Turism, Aurel Arghir), reprezentanţii Patronatului Hotelier Parthenopolis Costineşti, şi Ciprian Popescu - Danubius TUI. Echipa reunită a Asociaţiei Litoral va promova potenţialul turistic arheologic, cultural, terapeutic, gastronomic al Dobrogei şi, desigur, Riviera Românească, un produs turistic tradiţional al României. „Pentru promovarea evenimentului cu care deschidem, în acest an, Sezonul Estival, şi anume “Lumina de la Malul Mării - Paştele pe Litoralul Românesc”, Asociaţia “Litoral” va acorda un Premiu la Tombola organizată în Seara României, pentru o familie de turişti germani - un pachet turistic gratuit, avion, cazare şi masă pe perioada Evenimentului de Paşte la Malul Mării, la Mamaia, graţie sponsorilor Carpatair şi Hotel Golden Tulip Mamaia****, parteneri constanţi ai Asociaţiei”, a declarat preşedintele Asociaţiei “Litoral”, Corina Martin. Peste 5.000 de flyere, materiale promoţionale, broşuri, cataloage, DVD-uri de prezentare a Destinaţiei vor fi oferite la standurile Asociaţiei, o altă premieră absolută fiind aceea că din acest an începe şi promovarea evenimentelor de talie internaţională care se desfăşoară pe Riviera Românească, cum ar fi „Class One - Romanian Grand Prix - Mamaia, 2009”. La numai patru zile de la încheierea Tîrgului de la Berlin, echipa Asociaţiei “Litoral” va fi prezentă şi la Tîrgul Naţional de Turism al României, alături de Asociaţiile Bucovina, Sibiu, Maramureş, membre ale Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), Federaţie condusă de Asociaţia “Litoral”.