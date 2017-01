Asociaţia Litoral, la bilanţ

Asociaţia pentru promovarea litoralului şi-a prezentat, vineri, în cadrul şedinţei de Consiliu Director, bilanţul activităţii pe anul 2008, ocazie cu care preşedintele Asociaţiei, Corina Martin, a dat citire principalelor realizări în acest an, în domeniul turismului litoral. La şedinţă, au participat primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, vicepreşedintele Asociaţiei Litoral, directorul Direcţiei de Comerţ, Turism şi Servicii Publice din cadrul Consiliul Judeţean Constanţa şi vicepreşedinte al Asociaţiei Litoral, Aurelian Arghir şi preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. Corina Martin a ţinut să precizeze că printre principalele realizări în anul 2008 ale Asociaţiei Litoral, se numără promovarea încheierii contractului cu cea mai mare companie aeriană de low-cost din Europa, Ryanair, care efectuează curse de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu, proiect derulat alături de Consiliul Judeţean Constanţa, deschiderea sezonului estival, mai devreme, la 1 aprilie, odată cu summit-ul NATO, derularea campaniei “Litoralul pentru toţi”, în care fiecare turist a putut să viziteze litoralul în extrasezon, participarea la diferite tîrguri de turism, oferirea în week-end a Programului “Porţi deschise”, prin care CJC a dat posibilitatea turiştilor să viziteze, gratuit, mai multe obiective de interes turistic, organizarea Bursei Litoral 2009 şi determinarea mai multor agenţi de turism să lanseze pachetele all inclusive pe litoral. În discursul său, Corina Martin a spus că activitatea Asociaţiei a fost una prosperă, numai că regretă faptul că Ministerul Turismului nu a avut o implicare pe măsura aşteptărilor. “Relaţia cu Ministerul Turismului a fost încordată, iar agenţii de turism de pe litoral nu sînt mulţumiţi de colaborarea cu statul”, a spus Corina Martin. Ea a adăugat că, tot în acest an, a reuşit să încheie o înţelegere cu toate asociaţiile de promovare a turismului din ţară, împreună cu care au format o Federaţie, care să gestioneze mai bine relaţia cu Ministerul Turismului. Corina Martin a adăugat că, pentru anul viitor, încearcă promovarea unui proiect prin care va oferi reduceri la pachetele turistice pe litoral celor care le vor achiziţiona, în perioada ianuarie - martie. De asemenea, preşedintele Asociaţiei Litoral a spus că pentru 2009 a pregătit împreună cu Consiliul Local Mangalia, Consiliul Local Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa, o serie de proiecte pentru accesarea fondurilor europene, necesare promovării turismului litoral. Preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, a spus, la rîndul său, că doreşte să organizeze o întîlnire cu toţi parlamentarii Constanţei, cărora le va cere promovarea unor pachete legislative, care să includă promovarea turismului litoral.