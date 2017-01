Asociaţia „Musica Magna” îşi face debutul pe scena constănţeană

În peisajul cultural constănţean şi naţional a apărut, în prag de sărbători, asociaţia culturală „Musica Magna”, alcătuită din tineri artişti talentaţi care doresc să le împărtăşească şi celorlalţi din imensa lor dragostea lor pentru muzică. Debutul oficial al asociaţiei este programat sâmbăta viitoare, de la ora 18.00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, printr-un concert extraordinar de Crăciun, „Hristos se naşte!”, susţinut de corala „Magna”, sub bagheta preşedintelui „Musica Magna”, Cătălin Ţoropoc, şi invitaţii săi: cvartetul de coarde „Quartissimo” şi soprana Elena Rotari. Biletele se găsesc în vânzare la sediul instituţiei gazdă la preţurile de 20 şi 30 lei, iar elevii şi studenţii vor plăti doar 15 lei pe un tichet. Evenimentul va fi precedat joi, de la ora 14.30, de un mini-concert filantropic, care le va vesti bucuria Naşterii Pruncului Iisus bătrânilor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice.

„Ideea acestei asociaţii ne-a venit acum cinci ani când, în cercuri mai restrânse, am organizat concerte care se bucurau de aprecierea publicului, iar în acest interval am găsit formula optimă pentru a scoate „Musica Magna” şi a avea un statut juridic. Scopul său este acela de a organiza cât mai multe concerte, începând de la muzică clasică, până la jazz şi cafe concert-uri menite să aducă publicul constănţean în număr cât mai mare la spectacolele noastre”, a declarat preşedintele asociaţiei „Musica Magna”, baritonul Cătălin Ţoropoc, în cadrul conferinţei de presă ce a avut loc, ieri, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Potrivit secretarului muzical al noii asociaţii, Rodica Iftime, „Musica Magna” are în perspectivă numeroase proiecte, diferite de cele ale instituţiilor muzicale de pe plan local. Alături de tineri artişti - elevi de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, dar şi de la Liceul de Arte „George Georgescu” din Tulcea şi studenţi de la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius” - vor evolua sub egida noii asociaţii şi nume consacrate din ţară şi din străinătate. Artiştii vor colabora şi cu orchestra Teatrului „Oleg Danovski” - instituţie la care, de altfel, îşi desfăşoară activitatea artistică - sub bagheta dirijorului Gheorghe Stanciu.

La evenimentul de lansare al „Musica Magna” au participat preşedintele Cătălin Ţoropoc, secretarul muzical Rodica Iftime şi pianista Natalia Gribinic, membru fondator al asociaţiei.