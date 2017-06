Asociaţia Sportivă Kinder Constanţa, pe podium la „Sparta Spring Cup Bucureşti“

În perioada 2-5 iunie 2017, două grupe ale Asociaţiei Sportive Kinder Constanţa au participat la turneul internaţional de fotbal juniori “Sparta Spring Cup Bucureşti”, turneu la care au obţinut locul trei la categoriile de vârstă 2009, 2011.

Rezultate “Sparta Spring Cup București”:

Grupa 2009

A.S. KINDER - ProTeam Bucureşti 19 - 1

A.S. KINDER - F.C.S.B. 9 - 1

A.S. KINDER - Champions Bucureşti 3 - 2

Sferturi finală: A.S. KINDER - Ilie Oană 17 - 1

Semifinală: A.S. KINDER - Prosport Academy 1 - 4

Finala mică: A.S. KINDER - Champions București 4 - 1

Grupa 2011

A.S. KINDER - Prosport Academy 7 - 1

A.S. KINDER - F.C. Rusanu Bucureşti 5 - 3

A.S. KINDER - F.C. Dani Coman 2 8 - 1

A.S. KINDER - Viitorul Târgu Jiu 4 - 2

A.S. KINDER - Juniorul Bucureşti 12 - 0

A.S. KINDER - Tâmpa Braşov 2 6 - 2

Semifinală: A.S. KINDER - F.C. Dani Coman 1 - 1 (0 - 1 la lovituri de departajare)

Finala mică: A.S. KINDER - Viitorul Târgu Jiu 6 - 1

La categoria de vârstă 2011, jucătorul nostru Câmpeanu Edi a fost desemnat golgheterul turneului.