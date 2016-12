Asociaţia Transplantaţilor „resuscitează” sistemul!

În vreme ce în alte ţări din UE, dar nu numai, bolnavii cronici cunosc perfect ce drum trebuie urmat în afecţiunea depistată, sunt liniştiţi că sistemul de sănătate are trasat exact tratamentele dar şi intervenţiile chirurgicale, până la transplanturi, în cazurile lor, în ţara noastră, vieţile bolnavilor „atârnă de un fir de aţă”. Chiar dacă ani la rând au fost trase numeroase semnale de alarmă în această privinţă, situaţia devenită extrem de critică aproape că este identică şi acum. Şi asta, în detrimentul pacientului care ajunge, de multe ori, să se gândescă să-şi pună capăt zilelor. „Ştiam că dacă primesc un rinichi viaţa îmi putea fi salvată. Am aflat, însă, că este aproape imposibil ca visul meu să se îndeplinească. Mult timp nu am mai avut nicio speranţă, îmi număram zilele, ştiam că va veni o zi când medicul îmi va spune că sfârşitul este foarte aproape. Din fericire, am avut zile...”, este povestea unui pacient extrem de norocos. Din păcate, poveştile celor care au trecut în nefiinţă sunt mai numeroase decât ale celor cărora viaţa le-a oferit această şansă: de a primi un organ „salvator”.

SUSŢINE DONAREA DE ORGANE! Reprezentanţii Asociaţiei Transplantaţilor din România (ATR) - singura organizaţie de pacienţi din ţară care grupează şi reprezintă pacienţi cu transplant de organ solid - indiferent de organul grefat - şi pacienţi aflaţi pe listele de aşteptare - au organizat, în perioada 15 - 17 iunie, pe litoral, campania “Spune DA! Susţine donarea de organe!”. Organizatorii încep să „mişte”, pe cât posibil, lucrurile pe un făgaş normal, încearcă să aducă oamenilor de rând cât mai multe informaţii despre ceea ce înseamnă donarea de organe. Mai exact, se vrea o creştere a gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa dezvoltării unui curent favorabil în societatea civilă privind donarea de organe, pentru a veni în ajutorul numărului mare de pacienţi de pe listele de aşteptare, pentru care transplantul de organe reprezintă ultima şi singura soluţie salvatoare.

ATÂT ÎN EUROPA, CÂT ŞI ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ÎNTREAGA LUME, ORGANELE PENTRU TRANSPLANT SUNT INSUFICIENTE. ÎN ACESTE CONDIŢII, LEGISLAŢIA INTERNĂ PRIVIND DONAREA ESTE EXTREM DE IMPORTANTĂ. REGLEMENTĂRILE PRIVIND DONAREA ŞI PRELEVAREA DE ORGANE ÎN ROMÂNIA SE GĂSESC ÎN LEGEA 95/2006, LEGE CARE PREVEDE ACORDUL INFORMAT PENTRU DONARE.

Conform Directivei 2010/53/UE care stabileşte standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului - “în prezent, transplantul de organe este tratamentul care prezintă cel mai bun raport cost-eficienţă în cazul insuficienţei renale în stadiu terminal, în timp ce, în cazul insuficienţei în stadiu terminal a unor organe cum sunt ficatul, plămânii şi inima, reprezintă singurul tratament disponibil”.

SPANIA DĂ LECŢII Statisticile anului 2011 la nivel european evidenţiază Croaţia pe locul doi în Europa la numărul de donatori de organe (33,5 de donatori la un milion de locuitori), după Spania, care deţine recordul european în 2011, cu 35 donatori la un milion de locuitori.

CROAŢIA ORGANIZEAZĂ, LA ZAGREB, ÎNTRE 18 - 25 AUGUST 2012, CEA DE-A VII-A EDIŢIE A JOCURILOR EUROPENE ALE TRANSPLANTAŢILOR ŞI DIALIZAŢILOR, EVENIMENT CARE POATE DUCE LA CREŞTEREA RATEI DE DONARE CU 30 - 60% (CONFORM STATISTICILOR EFECTUATE ÎN URMA EDIŢIILOR ANTERIOARE).

Ultimele statistici prezentate în România sunt pentru anul 2010, când ţara noastră a înregistrat o rată de doar 3,5 donatori la un milion de locuitori (!?). Acestea sunt condiţiile în care o activitate pro-donare se impune şi motivul pentru care ATR merge din nou în mijlocul oamenilor pentru a vorbi despre beneficiile tratamentului prin transplant şi pentru a informa/educa populaţia asupra actului donării.

CAMPANIA DE LA CONSTANŢA, STRUCTURATĂ PE TREI ETAPE Campania de la Constanţa a fost structurată pe trei etape. Pe 15 iunie, voluntarii au fost prezenţi în toate staţiunile de pe litoral şi în municipiul Constanţa, unde au discutat cu locuitorii şi cu turiştii şi au distribuit materiale explicativ-informative, pentru ca aceştia să poată lua o decizie informată cu privire la acordul pentru donarea de organe. A doua zi, pe 16 iunie, voluntarii ATR au participat la Conferinţa Naţională “Transplantul, pacientul în stare post transplant şi viaţa cotidiană a acestuia” (care se află la a II-a ediţie). Au fost prezenţi specialişti din toate domeniile implicate în transplantul de organ în România: medical, social, umanitar, religios. În ultima zi, 17 iunie, s-a organizat crosul “Pentru viaţă şi in memoriam”, pe traseul Venus (hotel Balada) - Mangalia (portul turistic). La ora 21.00 a avut loc în Mangalia, în portul turistic, o ceremonie cu lumină în memoria donatorilor.