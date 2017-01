Asociaţiile de părinţi vor măsuri pentru stoparea violenţei în şcoli

Adunarea Generală a Consiliului Consultativ al Asociaţiilor de Părinţi din judeţul Constanţa (CCAPCJ), este programată pentru mîine seară, începînd cu ora 18.30, în sediul Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa. “Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa sprijină logistic CCAPCJ, asociaţie ce are în miezul preocupărilor sale elevii, dorind să devină un sprijin pentru dascăli şi pentru părinţi în procesul de reformare şi descentralizare a învăţămîntului românesc. De aceea ne aşteptăm la o participare numeroasă din partea Asociaţiilor de părinţi din unităţile de învăţămînt”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ, prof. Roxana Andreea Niculae. Este prima adunare generală din acest an dintre părinţi, reprezentanţii ISJ şi dascăli şi se va pune accent pe o mai strînsă colaborare între toţi factorii implicaţi în procesul de educaţie a tinerei generaţii, după cum a declarat preşedintele CCAPCJ, Adrian Topor. El a mai spus că acest consiliu al asociaţiilor de părinţi îşi propune să se implice activ în viaţa copiilor, în şcoală şi în afara ei. Un alt obiectiv este să comunice eficient cu factorii de răspundere în educarea copiilor, în beneficiul şcolii şi activităţilor ei şi să susţină şcoala în demersul ei de a forma copii care să se prezinte în Europa cu tot bagajul de cunoştinţe. “Împreună cu factorii instituţionali vrem să luăm măsuri împotriva violenţei în şcoli, dar şi acasă unde familia are cotă parte din frustrările individuale, identificînd corect cauzele care duc la violenţă. Eu consider că trebuie să ajutăm ca modelele copiilor noştri să fim noi înşine, profesorii lor, oameni de cultură, personalităţi din diverse domenii, iar munca, cinstea, talentul şi inteligenţa să fie atribute definitorii pentru formarea caracterelor“, a mai spus Adrian Topor.