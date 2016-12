Asociaţiile de proprietari din Mangalia, dezinformate

GIGACALORIE IMPUSĂ Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat, marţi seara, la o şedinţă cu preşedinţii şi administratorii asociaţiilor de proprietari din municipiu, că, în ultima perioadă, s-a lansat un adevărat val de minciuni cu privire la majorarea preţului gigacaloriei la 567 lei, preţ adoptat într-o şedinţă a Consiliului Local, în sensul că mărirea de tarif este pusă în cârca primarului. În faţa a sute de persoane, Claudiu Tusac a adus la cunoştinţa reprezentanţilor de asociaţii faptul că preţul gigacaloriei nu a fost niciodată 165 de lei, aşa cum este dezinformată populaţia de către membrii PDL. „Ani la rândul, populaţia plătea un tarif al gigacaloriei de 165 de lei, numai că preţul real era 461 de lei, diferenţa fiind suportată de Guvern şi Primărie. Cum Guvernul Boc a tăiat subvenţia, am fost nevoiţi să acceptăm ca preţ de consum toată valoarea gigacaloriei” a spus Tusac. El le-a explicat locuitorilor că majorarea, anul acesta, a tarifului real al gigacaloriei, de la 461, la 567 lei, a fost stabilită şi impusă Primăriei de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, împreună cu Agenţia Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSCUP), la cererea Callatis Therm SA. „Am sesizat încă de atunci faptul că este prea mult, că populaţia Mangaliei nu va rezista şi am dat în judecată Callatis Therm, deşi eram convins că voi pierde. Am pierdut procesul, dar am câştigat atunci puţin timp pentru cetăţeni. Ulterior, conform deciziei Tribunalului, am fost obligat să iniţiez hotărârea de majorarea a tarifului la gigacalorie. Dacă refuzam să propun proiectul Consiliului, intram în sfera penalului”, a explicat primarul.

CONTRACT DEFECTUOS Mangalia este singura localitate din ţară în care furnizarea agentului termic este asigurată de o societate privată, iar contractul, a spus Tusac, a fost semnat de către fostul primar, în 2003. „Contractul cu societatea de furnizare a agentului termic, care s-a reorganizat între timp, este categoric întocmit împotriva intereselor locuitorilor oraşului. Nu am niciun instrument legal pentru a obliga această societate să ia măsurile pe care le consider bune pentru populaţie. Cele 33 de centrale ale oraşului sunt date în administrarea societăţii contra sumei derizorii de 8.000 de dolari pe an, pe o perioadă de 25 de ani, iar la investiţiile făcute în centrale trebuie să contribuie şi Primăria”, a spus Tusac. El le-a spus cetăţenilor că înţelegerea cu Callatis Therm nu poate fi reziliată decât prin instanţă.

INFORMAŢII ERONATE Edilul s-a arătat dezamăgit de reacţia preşedinţilor de asociaţii care, în loc să informeze corect populaţia şi să afişeze listele cu ajutorul de încălzire de care pot beneficia de la Primărie, au început să dezinformeze cetăţenii. „Să spunem adevărul oamenilor! Eu îmi asum răspunderea pentru greşelile mele. Vă rog să nu mă acuzaţi de lucrurile pe care le face Guvernul (tăierea subvenţiilor – n.r.)! Nu mă acuzaţi de lucruri pe care le-a făcut fostul primar (contractul păgubos cu Romintherm Services SA - n.r)”, a spus Tusac.

ATAC La nici 24 de ore de la această întâlnire, prefectul Constanţei a atacat hotărârea Consiliului Local Mangalia privind majorarea preţului gigacaloriei, motivând că „hotărârea este nelegală, întrucât a fost adoptată cu votul a 9 consilieri din totalul de 19 ai Consiliului Local Mangalia, neîntrunindu-se astfel cvorumul legal impus de lege”. În replică, primarul Mangaliei a spus că hotărârea este perfect legală, pentru că a fost aprobată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, la şedinţă fiind prezenţi 13 consilieri şi nu 19, aşa cum spune Prefectura. „Atacarea acestei hotărâri va duce automat la un proces, iar dacă îl va pierde, prefectul va trebui să le explice cetăţenilor din Mangalia că trebuie să mai plătească o diferenţă pentru gigacalorie”, a spus Tusac.