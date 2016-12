Asociaţiile debitoare rămân fără apă

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă, anunţă SC RAJA SA Constanţa. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 21 - 25 octombrie 2013, 25 de asociaţii de proprietari/locatari din Medgidia sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproximativ 110.000 lei către RAJA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranşarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociaţiilor avizate pot încheia convenţiile de facturare individuală. Vă prezentăm lista datornicilor din Medgidia: Asociaţia de proprietari (AP) DC1+IAS, str. Dumitru Chicoş, debit (d) - 7.459,51 lei, preşedinte (p) - Ionescu Gabriela/ administrator (a) - Nicolae Fănica; AP bl. A9 Nord, str. Independenţei, d - 6.257,85 lei, p - Cristea Ionică/ a - Cojocaru George; AP bl. S2, str. Spitalului 4, d - 4.387,39 lei, p - Staicu Maria/ a - Sasu Stan; AP bl. LS1, str. Poporului 1, d - 3.281,21 lei, p - Hass Manuela; AP bl. 30, sc. B+C, str. Poporului 1T, d - 3.351,71 lei, p - Varvara Petre/ a - Staicu Maria; AP bl. LS2, str. Poporului, d - 3.373,43 lei, p - Hâmpu Gabriel; AP bl. R2, str. Rahovei, d - 3.402,09 lei, p - Badea Alexandru; AP bl. VS 8, str. Podgoriilor 16, d - 4.744,69 lei, p - Amet Erol/ a - Constantinescu C.; AP RN1, 2 G1, RM3, str. Radu Negru 3, d - 6.759,07 lei, p - Ciobanu Sorin/ a - Matei C-tin; AP bl R4, sc. A+B, str. Rahovei 50, d - 6.747,38 lei, p - Văleanu Marin/ a - Dumitru Florica; AP bl R6, Fund. Rahovei 2, d - 6.813,04 lei, p - Leonte Costică; Asociaţia de locatari (AL) bl. D3 Nord, str. Independenţei 81, d - 2.835,99 lei, p - Ceusan Oana; AP bl. B2 sc. C, D Nord, str. Independenţei 73B, d - 1.946,59 lei, p - Toma Tudor/ a - Leonte Aurel; AP bl. A8 Nord, str. Independenţei, d - 4.078,38 lei, p - Cristea Ionică/ a - Gheorghe B.; AP bl. R14, str. Rahovei, d - 5.815,26 lei, p - Alexandrescu Lore/ a - Cutinov Ghe.; AP bl. C3, sc. B, str. Independenţei, 87C, d - 3.160,35 lei, p - Trandafir Nicoleta/ a - Lascu Viorica; AP bl . D4, sc. D Nord, str. Independenţei 83, d - 2.286,2 lei, p - Vlad Constantina/ a - Florea Florica; AP bl. TV 2, str. T. Vladimirescu 10, d - 2.121,27 lei, p - Oprea C-tin/ a - Cristea Ionică; AL bl. C2 sc. C Nord, str. Independenţei, d - 1.571,77 lei, p - Cristea Ionică/ a - Uţă Luminiţa; AP bl. A2, sc. C, str. Independenţei, d - 2.592,72 lei, p - Gociu Steliana/ a - Ion Ilie; AP bl. 23 Ind, str. Independenţei, d - 2.270 lei, p - Trandafir Nicoleta/ a - Nisipeanu Traian; AL bl. MS.1, 2, 3, 4, str. Independenţei, d - 11.743,79 lei, p - Toma Tudor; AP bl. E1 Nord, str. Independenţei 65, d - 5.547.89 lei, p - Gociu Steliana/ a - Cristea Toader; AP bl. A3 Nord, str. Independenţei, d - 5.966,87 lei, p - Vasile Petrica/ a - Boloviţencu Liliana.