Asociaţiile debitoare rămân fără apă

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 23 - 27 septembrie 2013, 38 asociaţii de proprietari (AP) / locatari (AL) din Medgidia sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproximativ 174.000 lei către RAJA SA. Pentru a evita debranşarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociaţiilor avizate pot încheia convenţiile de facturare individuală. Asociaţiile vizate sunt: AP, bl. VS4, sc.A, str. Podgoriilor, debit (d) - 2.120,59 lei; AP, bl. R2, str. Rahovei, d - 4.973,82 lei; AP, bl. R12, sc.A+B, str. Rahovei, nr. 10, d - 3.871,12 lei; AP, bl. A2, sc.A+B, str. Rahovei, d - 3.355,48 lei; AP, bl. VS 8, str. Podgoriilor, nr. 16, d - 4.177,03 lei; AP, bl. G2 bis, str. Republicii, nr. 101, d - 3.176,98 lei; AP, bl. RN1, 2, G1, RM3, str. Radu Negru, nr. 3, d - 5.857,54 lei; AP, bl. R4 sc.A+B, str. Rahovei, nr. 50, d - 7.098,13 lei; AP, bl. D3 nord, str. Independenţei, nr. 81, d - 3.143,22 lei; AP, bl. A8 nord, str. Independenţei, d - 5.271,34 lei; AP, bl. R6, fund. Rahovei, nr. 2, d - 6.965,77 lei; AP, bl. 32 Siloz, str. Silozului, d - 3.970,21 lei; AP, bl. G3 bis, str. Spitalului, d - 3.540,34 lei; AP, bl. R14, str. Rahovei, d - 4.928,43 lei; AP, bl. C3, sc.B, str. Independenţei, nr. 87C, d - 3.163,24 lei; AP, bl. S2, str. Spitalului, nr. 4, d - 4.593,83 lei; AP, bl. S1, sc. A, str. Spitalului, nr. 2, d - 3.794,38 lei; AL, bl. 30, sc. B+C, str. Poporului, nr. 1T, d - 3.016,37 lei; AP, bl. C2, sc.C nord, str. Independenţei, d - 2.124,76 lei; AP, bl. TV2, str. T. Vladimirescu, nr. 10, d - 3.131,19 lei; AL, bl. LS2, str. Poporului, d - 5.488,48 lei; AP, bl. LS1, str. Poporului, nr. 1, d - 5.091,92 lei; AP, bl. C1 Nord, str. Independenţei, nr. 73, d - 2.305,21 lei; AP, bl. A2, sc. C, str. Independenţei, d - 2.301,2 lei; AP, bl. A1 Nord, str. Independenţei, d - 2.365,96 lei; AP, bl. E1 Nord, str. Independenţei, nr. 65, d - 5.999,26 lei; AP, bl. A3 Nord, str. Independenţei, d - 7.101,91 lei; AP, bl. A9 Nord, str. Independenţei, d - 5.372,88 lei; AL, bl. MS.1, 2, 3, 4, str. Independenţei, d - 11.638,09 lei; AP, bl. RN3, str. Radu Negru, nr. 5A, d - 3.125,23 lei; AL, bl. IC1, sc.A+B, str. Republicii, nr. 76A, d - 2.620,69 lei; AP Cămin C1 Lot 2, str. Independenţei, nr. 87A, d - 2.974,36 lei; AL, bl. P16, str. Poporului, nr. 15, d - 3.333,69 lei; AP, bl. VS 23, str. Mihai Bravu, nr. 15, d - 4.769,86 lei; AP, bl. DC1+IAS, str. Dumitru Chicoş, d - 8.598,98 lei; AP, bl. A2, sc. A Nord, str. Independenţei, d - 2.298,79 lei; AP, bl. P2+D1, piaţeta Decebal, nr. 3, d - 2.574,31 lei; AP, bl. DC3, str. Dumitru Chicoş, d - 2.762,79 lei.