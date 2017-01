Asociaţiile din Năvodari faţă în faţă cu angajaţii RAJA Constanţa

Locuitorii oraşului Năvodari se numără printre marii debitori ai Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa, motiv pentru care furnizorul a declanşat o amplă campanie de debranşare a rău-platnicilor din acest oraş. „Dînd dovadă de înţelegere şi deschidere spre toţi abonaţii, conducerea regiei urmăreşte organizarea unei ample întîlniri cu toţi reprezentanţii asociaţiilor de proprietari de la nivelul oraşului Năvodari”, a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea. Ea a mai spus că deja reprezentanţii asociaţiilor de locatari şi proprietari din Năvodari au fost anunţaţi că luni, 29 ianuarie 2007, ora 17,00, la Casa de Cultură din localitate vor fi prezenţi responsabili din cadrul regiei. Întîlnirea are drept scop lămurirea tuturor abonaţilor cu privire la contractele de furnizare apă potabilă şi preluarea a apelor uzate, dar şi asupra convenţiei de facturare individuală, singura măsură care îi poate proteja pe bunii platnici care în prezent au de suferit cînd este debranşată toată asociaţia din cauza cîtorva datornici. „Avînd în vedere necesitatea acestei întîlniri, am lansat un apel către toţi reprezentanţii asociaţiilor din Năvodari, care sînt rugaţi să se prezinte la Casa de Cultură din Năvodari. La discuţii vor lua parte atît reprezentanţii bordului director, cît şi cei ai Consiliului de Administraţie RAJA Constanţa”, a declarat Irina Oprea. Ea a mai spus că se încearcă adoptarea celei mai bune soluţii pentru că RAJA nu intenţionează să utilizeze doar măsuri în forţă precum debranşarea. „Este o soluţie care nu ne face plăcere şi, în plus, blocăm o parte din angajaţi cu această acţiune în loc ca aceştia să desfăşoare alte activităţi utile regiei”, a mai spus Oprea.