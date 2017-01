Asociaţiile şi fundaţiile nu mai trebuie să modifice denumirea asemănătoare unei instituţii de stat

Asociaţiile şi fundaţiile nu vor mai fi obligate să modifice denumirea instituţiei, dacă aceasta este asemănătoare titulaturii unei autorităţi sau instituţii publice, condiţia care impunea modificarea acestor denumiri pînă la 22 iunie 2009, sub sancţiunea dizolvării, fiind eliminată de Guvern. Legea 305/2008, intrară în vigoare la 22 decembrie, interzice utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional ori local şi obligă asociaţiile şi fundaţiile cu astfel de denumiri să îşi modifice titulatura în termen de 6 luni, sub sancţiunea dizolvării acestora prin hotărîre judecătorească, la solicitarea oricărei autorităţi, instituţii sau persoane interesate. Printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată săptămîna trecută, Executivul a decis însă ca această obligaţie să fie eliminată. Decizia este justificată de Guvern prin faptul că existenţa asociaţiilor şi fundaţiilor deja înfiinţate este pusă sub semnul incertitudinii, din cauza obligaţiilor instituite în sarcina acestora şi, în special, a dificultăţilor practice generate pentru acestea prin obligaţia de modificare a denumirii. „Incertitudinea majoră ce planează asupra existenţei subiectelor de drept ce fac obiectul de reglementare al legii rezidă din faptul că textul de lege nu precizează niciun fel de criterii de definire a unei sintagme susceptibile de a crea o confuzie şi nici nu reglementează sau sancţionează în vreun fel situaţia în care instituţii publice cu denumiri similare celor folosite de către asociaţii sau fundaţii sînt înfiinţate la o dată ulterioară constituirii asociaţiilor sau fundaţiilor. Mai mult, principiul neretroactivităţii legii este total nesocotit prin introducerea acestor condiţii retroactive imperative, care vizează însăşi existenţa acestor entităţi legal constituite, care au îndeplinit toate condiţiile impuse de lege la data înfiinţării lor şi care au obţinut din partea Ministerului Justiţiei dovada privind disponibilitatea denumirii solicitate, existând astfel un control asupra denumirii alese de organizaţiile neguvernamentale la momentul înfiinţării lor”, se arată în document. Eliminarea obligaţiei de modificare a denumirii este explicată şi prin intenţia de înlăturare a oricăror elemente de subiectivism care “vulnerabilizează în mod inacceptabil asociaţii şi fundaţii care au deja un renume pe plan naţional sau chiar internaţional” şi, nu în ultimul rînd, în scopul respectării principiului neretroactivităţii legii.