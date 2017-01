Asociatului unic se poate angaja în propria firmă, potrivit unui proiect legislativ depus de Mihei

La începutul acestei sesiuni parlamentare, în plenul Senatului a fost aprobată propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 31/1990, modificată şi republicată, depusă în sesiunea trecută de către deputatul de Constanţa Andrian Mihei, prin care se reglementează posibilitatea asociatului unic de a se angaja în cadrul societăţii sale comerciale. "Acest proiect legislativ, pe lîngă faptul că transpune în lege un drept fundamental recunoscut de Constituţia României şi de tratatele internaţionale la care România a subscris, şi anume dreptul la muncă, va veni în sprijinul tuturor micilor întreprinzători care erau nevoiţi ca, la deschiderea unei societăţi comerciale, să aibă cel puţin un angajat, altul decît asociatul unic, deşi, deseori, firma respectivă era o mică afacere independentă, pe care respectivul întreprinzător putea să o desfăşoare singur. Pînă acum, acesta nu putea fi angajat în propria firmă, fiind astfel în imposibilitatea de a beneficia de venituri pînă la obţinerea dividendelor", a declarat Mihei ieri, într-o conferinţă de presă. Propunerea legislativă prevede că asociatul unic, cu excepţia cazului în care îndeplineşte funcţia de administrator unic sau membru al consiliului de administraţie, poate fi angajat în propria societate, în condiţiile Codului Muncii. “Prin această completare a Legii 31/1990, asociatul unic va beneficia de o protecţie socială reală, fiind încurajat să-şi declare integral veniturile, cu consecinţa de a beneficia de facilităţile legale de asigurare socială de sănătate, asigurare de pensie etc. Acest lucru este benefic şi pentru veniturile bugetare, firmele, odată angajînd asociatul unic, fiind obligate să reţină şi vireze taxele şi impozitele legale, determinînd totodată participarea asociatului la sistemul public de asigurări şi de sănătate. De asemenea, prin această nouă prevedere se combate evaziunea fiscală şi se contribuie la o sporire a conştientizării importanţei luptei împotriva muncii fără forme legale”, a declarat Mihei. Potrivit lui Mihei, ministrul Justiţiei, Monica Macovei, şi-a însuşit proiectul de lege doar pentru faptul că a făcut anumite modificări pe text. “Pentru că a fost respins în totalitate de Guvern, toată lumea fost foarte negativistă. Eu am mers însă din comisie în comisie şi am primit avizul pozitiv al tuturor, iar acum două zile, în plenul Senatului, a fost aprobat. Mai aşteptăm să se discute la nivelul Camerei“, a mai spus Mihei.