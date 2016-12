Aspazia Droniuc, condamnată la trei ani închisoare cu suspendare

CONDAMNARE Femeia de afaceri Aspazia Droniuc, denunţător şi coinculpat în dosarul de corupţie al fostului primar al municipiului Cluj-Napoca Sorin Apostu, a fost condamnată, vineri, de Curtea de Apel Târgu Mureş, la trei ani de închisoare cu suspendare. Droniuc este învinuită în dosarul de cumpărare de influenţă în formă continuată, spălare de bani în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Curtea de Apel Târgu Mureş a condamnat-o pentru toate infracţiunile de care era acuzată, apoi a contopit pedepsele, menţinându-o pe cea mai mare, respectiv trei ani de închisoare. Curtea de Apel a decis anularea suspendării executării pedepsei pe care femeia de afaceri a primit-o de la Tribunalul Cluj în acest an în dosarul în care mai era acuzat şi fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj Radu Bica, pentru dare de mită, pedeapsa fiind de un an şi zece luni de închisoare. Instanţa a dispus suspendarea executării, stabilind un termen de şase ani de încercare, inculpata fiind dată sub supravegherea serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj.

DISPOZIŢIILE INSTANŢEI Lui Droniuc i s-a interzis exercitarea unor drepturi precum cel de a fi ales într-o funcţie publică şi s-au fixat o serie de sarcini, printre care să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj ori de câte ori este chemată, să anunţe schimbarea domiciliului, a locului de muncă. Totodată, i s-a interzis să ia legătura în termenul de încercare de şase ani cu fostul primar Sorin Apostu, cu soţia acestuia Monica Apostu şi, de asemenea, cu Radu Bica. Instanţa a mai decis anularea unor contracte de asistenţă juridică şi a unor facturi emise de cabinetul de avocatură al Monicăi Apostu în relaţia cu firma reprezentată de Droniuc - \"Goupe Frarom Agent de asigurare SRL\". De asemenea, femeia de afaceri urmează să achite statului cheltuieli judiciare aferente soluţionării cauzei, în valoare de 5.350 de lei. Sentinţa este atacabilă cu recurs la instanţa supremă, în termen de zece zile de la pronunţare.