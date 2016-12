Associated Press şi-a deschis birou în Coreea de Nord

Agenţia de presă Associated Press (AP) şi-a deschis de luni un nou birou la Phenian, devenind prima organizaţie de presă internaţională cu o prezenţă permanentă pentru transmiterea ştirilor scrise şi video din Coreea de Nord. Într-o ceremonie care a avut loc la mai puţin de o lună de la moartea liderului Kim Jong Il şi după aproape un an de negocieri, preşedintele şi directorul executiv AP, Tom Curley, împreună cu o delegaţie de redactori de top ai AP au inaugurat biroul, situat în sediul central al agenţiei oficiale de ştiri nord-coreene din centrul oraşului Phenian. Biroul extinde prezenţa Associated Press în Coreea de Nord, după ce AP şi-a deschis în 2006 un birou pentru video la Phenian pentru prima dată de către o organizaţie de ştiri internaţională. Înregistrări video exclusive realizate de angajaţii AP de la Phenian au fost folosite de către mass-media din întreaga lume după moartea lui Kim Jong Il. Prezenţa AP la Phenian este un semn firav de deschidere a regimului către restul lumii.

Subiectele de presă legate de regimul din Coreea de Nord ţin cu sufletul la gură opinia publică internaţioală. Ieri, s-a aflat că Kim Jong-nam, ieşit din graţiile tatăului său în 2001, pentru că a încercat să intre cu un paşaport fals în Japonia, pentru a merge la Disneyland, a fost văzut de curând pe un aeroport din Beijing. Timp de ani buni, Kim Jong-nam a fost considerat succesor la preşedinţia Coreei de Nord. Apoi în 2001, s-a petrecut un incident foarte bizar. Kim Jong-nam a fost arestat pe aeroportul din Tokyo, fiind însoţit de către două femei şi de băieţelul său de patru ani. Bărbatul a călătorit cu un paşaport fals din Republica Dominicană, pe care era trecut un nume chinezesc, Pang Xiong, în traducere Urs gras. Jong-nam le-a spus anchetatorilor că voia să viziteze parcul de distracţii Disneyland. După câteva zile, Kim Jong-nam a fost deportat în China. Ca urmarea a acestui incident, Kim Jong-nam a ieşit din graţiile lui Kim Jong-il, locul de favorit al liderului fiind luat de către fratele său mai mic, Kim Jong-un. După ce o bună bucată nu s-a ştiut nimic de Kim Jong-nam, dar un profesor sud-coreean susţine că l-a văzut săptămâna trecută în Beijing. Bărbatul şi-a recunoscut imediat identitatea şi, întrebat dacă a fost şocat de moartea tatălui său, petrecută pe 17 decembrie, a răspuns că aşa funcţionează natura. A refuzat însă să spună clar dacă a participat sau nu la înmormântarea acestuia.