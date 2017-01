"ASTA-I VIAŢA! la MARE" cu trupa Byron, diseară de la ora 21.00

Elena Calcan a stat de vorbă cu membrii trupei Byron, Dan Byron şi 6Fingers (Sergiu Mitrofan), veniţi în weekend la "Out of Doors Fest", un Rock Festival unde iubitorii de rock şi-au întâlnit trupele preferate: Byron, Viţa de Vie, Omul cu Şobolani, Alternosfera, Robbin and The Backstabbers, Cargo şi mulţi alţii. Aflaţi în emisiunea din seara aceasta, de la Neptun TV, de ce s-a apucat de muzică Dan Byron, cum l-a influenţat Kurt Cobain (Nirvana), dar şi motivul pentru care a venit la la mare cu ... trabantul. Nu rataţi "ASTA-I VIAŢA! la MARE", de la ora 21.00.