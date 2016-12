Asta-i viaţa, poveşti de la catedră

Pentru profesorul Coman e al 47-le an an când sună clopoţelul. Ia cu emoţie catalogul şi porneşte spre sala de clasă. E un nou început. Ştie că va gasi acolo minţi şi suflete pe care trebuie să le şlefuiască frumos, cu dibăcie şi talent, să le înveţe splendoarea limbii romnâne şi tainele ei ascunse. O face cu onoare deja de aproape jumătate de secol, câştigă premii naționale şi internaţionale. De... 4 ani consecutiv e “abonat” împreună cu elevii săi la trofeele celor mai importante competiţii. Ultimul vine de la Concursul Internaţional al Francofoniei, unde împreună cu Smaranda Maria Bârcă, Smărăndinţa, cum o alintă dascălul pe elevă, au fost încununanţi de succes la Paris. E 12 septembrie şi începe un nou an şcolar, cu bune şi cu rele. 13 milioane de elevi, alături de părinţii şi profesorii lor vor parcurge o nouă etapă. Cât de prietenos e sistemul de învăţământ cu ei, despre şcoala de ieri şi de azi, vorbim la ASTA-I VIAŢA!, începând cu ora 17.00.